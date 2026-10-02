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Pevačica Bilja Vešović iz Šapca, koja je već tri decenije prisutna na muzičkoj sceni, trenutno vodi najtežu životnu bitku. Zbog ozbiljno narušenog zdravstvenog stanja bila je primorana da prekine nastupe i sve poslovne obaveze, nakon što joj je dijagnostikovan agresivni oblik tumora – sarkom.

Foto: Preent Screen

Pred Biljom je dug i zahtevan proces lečenja koji podrazumeva više ciklusa terapija i trebalo bi da traje mesecima. Za kompletno lečenje potrebno je prikupiti oko 150.000 evra, zbog čega su se brojni prijatelji, kolege i ljudi dobre volje uključili u akciju prikupljanja pomoći.

Pevačica je već otputovala u Tursku, gde je započela lečenje, dok su u njenom rodnom Šapcu pokrenute brojne humanitarne akcije kako bi se što pre prikupila neophodna sredstva i omogućio nastavak terapija.

Vest o Biljinoj teškoj borbi pogodila je i njene kolege sa estrade, a među njima se oglasila Svetlana Ceca Ražnatović. Folk zvezda je na svom Instagram profilu podelila informacije o akciji i uputila hitan apel javnosti da se uključi i pomogne njenoj koleginici u borbi za zdravlje.

1/7 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Kurir TV

Podršku su pružile i brojne estradne kolege koje su organizovale humanitarni koncert. Na skupu podrške nastupili su Zorana Mićanović, Tamara Milutinović, Borko Radivojević, Ljuba Aličić, Jovan Perišić, Nenad Manojlović, Denis Papun, Ceca Dukić, Boško Nikolić, Aleksandar Joldžić, Dejan Bajunović, Jelena Kostelnik, Andrea Suljić, Stojče Sandić i Impact bend.

Jedinstven cilj svih akcija jeste da se Bilji omogući nastavak lečenja i pruži neophodna podrška u teškom periodu koji je pred njom.

Zorana Mićanović o koleginici i borbi

Zorana Mićanović pojavila se na humanitarnomkoncertu koji je organizovan kako bi se prikupila sredstva za pomoć njenoj koleginici Bilji Vešović koja se bori sa karcinomom sinusa.

1/10 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Pa, kad sam slobodna, ja se uvek odazovem na humanitarne koncerte i gledam da ispoštujem koliko mogu, jer se nekako i ja lepše osećam i znam da sam uradila nešto dobro, a to nekom mnogo znači. Ne mogu da sudim, jer možda se nekom nešto desilo i nije mogao da dođe, nešto ga je sprečilo, ali ako je neodgovornost, onda to nije u redu. Ja sam neko ko gleda da uvek, koliko može, pošalje novac i da pokloni, nebitno da li starijima ili kome god je pomoć potrebna. Trudim se da se ili pojavim na koncertu koji se pravi ili da dam novac.