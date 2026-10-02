Pevač, Jakov Jozinović stigao je u Beograd, a naša ekipa je napravila ekskluzivne fotografije u centru grada. Iako je pokušao da se sakrije ispod kačketa i naočara, ekipa medija ga ja uhvatila na ulicama Beograda.

Jakov Jozinović uslikan je danas u opuštenoj šetnji ulicama Beograda. Iako je pokušao da prođe nezapaženo, a primetile su ga i obožavateljke koje su prišle da se slikaju.

Jakov je bio u potpuno ležernom izdanju – u beloj majici dugih rukava i belom šorcu. Sudeći po fotkama, telefon gotovo da nije ispuštao iz ruku; užurbano je koračao, obavljao pozive i neprestano kuckao poruke.

Interesantno je da je Jakov stigao u Srbiju, baš večeras kada nastup u Beogradu ima popularna pevačica Džejla Ramović .

Džeja: "Video sa Jakovom sam zaljubljeno gledala 10 puta"

Podsetimo, nakon nastupa u Sava Centru, Džejla je govorila o Jakovu Jozinoviću .

"Mi smo osetili tu lepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lepo smo se osećali i nakon koncerta, pre nego što je to otišlo toliko viralno. Lepa emocija između nas troje je ishodovala tako da se svidi i drugim ljudima", istakla je popularna pevačica.

Inače, Džejla Ramović i Jakov Jozinović nedavno su zajedno pevali na jednom događaju kada su atmosferu doveli do usijanja.

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Sandra Petković Novinarka rubrike Zabava Novinarstvom se bavi od 2017. godine, kada je prvo počela da piše za inostrane časopise o poznatima, da bi kasnije karijeru nastavila u domaćim selebriti magazinima. Osim toga bavila se kopirajtingom i kontentrajtingom kao i digitalnim marketingom. Završila Filološki fakultet u Beogradu, odsek ruski jezik i književnost.

Džejla Ramović je jednom prilikom otkrila da je 10 puta zaljubljeno gledala nastup sa Jakovom. Interesantno je da je Jakov stigao u Srbiju, baš večeras kada nastup u Beogradu ima popularna pevačica Džejla Ramović.

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Hrvatska zvezda Jakov Jozinović stigao je u Beograd, a naša ekipa je napravila ekskluzivne fotografije u centru grada. Iako je pokušao da se sakrije ispod kačketa i naočara, našem oštrom oku nije uspio da promakne.

Jakov Jozinović uslikan je danas u opuštenoj šetnji ulicama Beograda. Iako je pokušao da prođe nezapaženo, a primetile su ga i obožavateljke koje su prišle da se slikaju.

Foto: Danijel Rakočević / Ringier +8 Galerija Jakov Jozinović

Foto: Danijel Rakočević / Ringier +8 Galerija Jakov Jozinović

Foto: Danijel Rakočević / Ringier +8 Galerija Jakov Jozinović u Beogradu

Foto: Danijel Rakočević / Ringier +8 Galerija Jakov Jozinović u Beogradu

Jakov je bio u potpuno ležernom izdanju – u beloj majici dugih rukava i belom šorcu. Sudeći po fotkama, telefon gotovo da nije ispuštao iz ruku; užurbano je koračao, obavljao pozive i neprestano kuckao poruke.

Interesantno je da je Jakov stigao u Srbiju, baš večeras kada nastup u Beogradu ima popularna pevačica Džejla Ramović.