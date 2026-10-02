SLUČAJNOST ILI NEŠTO VIŠE? Jakov Jozinović stigao u Beograd baš na dan Džejlinog nastupa
Pevač, Jakov Jozinović stigao je u Beograd, a naša ekipa je napravila ekskluzivne fotografije u centru grada. Iako je pokušao da se sakrije ispod kačketa i naočara, ekipa medija ga ja uhvatila na ulicama Beograda.
Jakov Jozinović uslikan je danas u opuštenoj šetnji ulicama Beograda. Iako je pokušao da prođe nezapaženo, a primetile su ga i obožavateljke koje su prišle da se slikaju.
Jakov je bio u potpuno ležernom izdanju – u beloj majici dugih rukava i belom šorcu. Sudeći po fotkama, telefon gotovo da nije ispuštao iz ruku; užurbano je koračao, obavljao pozive i neprestano kuckao poruke.
Interesantno je da je Jakov stigao u Srbiju, baš večeras kada nastup u Beogradu ima popularna pevačica Džejla Ramović.
Džeja: "Video sa Jakovom sam zaljubljeno gledala 10 puta"
Podsetimo, nakon nastupa u Sava Centru, Džejla je govorila o Jakovu Jozinoviću.
"Mi smo osetili tu lepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lepo smo se osećali i nakon koncerta, pre nego što je to otišlo toliko viralno. Lepa emocija između nas troje je ishodovala tako da se svidi i drugim ljudima", istakla je popularna pevačica.
Inače, Džejla Ramović i Jakov Jozinović nedavno su zajedno pevali na jednom događaju kada su atmosferu doveli do usijanja.
Kurir.rs/Blic
Džejla Ramović je jednom prilikom otkrila da je 10 puta zaljubljeno gledala nastup sa Jakovom.
Interesantno je da je Jakov stigao u Srbiju, baš večeras kada nastup u Beogradu ima popularna pevačica Džejla Ramović.
Hrvatska zvezda Jakov Jozinović stigao je u Beograd, a naša ekipa je napravila ekskluzivne fotografije u centru grada. Iako je pokušao da se sakrije ispod kačketa i naočara, našem oštrom oku nije uspio da promakne.
Jakov Jozinović uslikan je danas u opuštenoj šetnji ulicama Beograda. Iako je pokušao da prođe nezapaženo, a primetile su ga i obožavateljke koje su prišle da se slikaju.
Jakov je bio u potpuno ležernom izdanju – u beloj majici dugih rukava i belom šorcu. Sudeći po fotkama, telefon gotovo da nije ispuštao iz ruku; užurbano je koračao, obavljao pozive i neprestano kuckao poruke.
Interesantno je da je Jakov stigao u Srbiju, baš večeras kada nastup u Beogradu ima popularna pevačica Džejla Ramović.
Džeja: "Video sa Jakovom sam zaljubljeno gledala 10 puta"
Podsetimo, nakon nastupa u Sava Centru, Džejla je govorila o Jakovu Jozinoviću.