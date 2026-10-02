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Lepa Brena decenijama svojim pesmama uveseljava publiku širom sveta, ali iza osmeha i velike karijere krije se porodična tuga koja je ostavila neizbrisiv trag u njenom životu.

Foto: Kurir Televizija

Njen otac Abid Jahić bio joj je jedan od najvećih oslonaca i bezrezervna podrška tokom najvažnijih trenutaka, kako privatno, tako i na početku njene muzičke karijere. Njegov odlazak 2010. godine ostavio je ogromnu prazninu u Breninom životu, a uspomenu na njega pevačica brižljivo čuva i danas.

Koliko joj je otac značio pokazala je i jednom objavom na društvenim mrežama, kada je podelila njihovu zajedničku fotografiju iz mladosti. Brena nikada nije krila da je upravo od njega dobijala snagu, podršku i veru koja joj je bila potrebna na putu ka velikom uspehu.

O okolnostima Abidove smrti godinama se nije mnogo govorilo u javnosti. Ipak, Brena je jednom odlučila da prekine ćutanje i otkrije šta se zapravo dogodilo njenom ocu, izgovorivši reči koje su mnoge potresle.

- On nije umro prirodnom smrću. Udario ga je autobus i umro je od posledica zadobijenih povreda - rekla je pevačica dok je gostovala u jednoj emisiji.

Nakon četiri godine izgubila majku

1/5 Vidi galeriju Lepa Brena drži do cene Foto: Printscreen/Instagram, Kurir, Kurir Televizija

Nažalost, tuga zbog gubitka nije tu stala. Četiri godine kasnije, tačno na dan porodične slave porodice Živojinović, Brena je izgubila i majku Ifetu. Odlazak oba roditelja teško je podnela, ali spas je pronašla u porodičnoj toplini - u zagrljaju supruga Bobe, kao i u podršci svojih sinova, Viktora i Stefana, koji su joj pomogli da kroz bol prođe dostojanstveno.

I danas, kada govori o životu i svojim iskustvima, Lepa Brena ne zaboravlja da istakne koliko joj je značio njen otac. Otac Lepe Brene nije bio samo roditelj - bio je njena snaga, njen mir i tiha podrška iza reflektora.

Podsećanja radi, Abid Jahić (82), otac Lepe Brene, preminuo je u bolnici u Tuzli od posledica saobraćajne nesreće, a sahranjen je na groblju u Brčkom, kojoj su prisustvovali porodica, prijatelji i Brenine kolege sa estrade. Saučešće su došli da izjave direktor „Granda“ Saša Popović, muzičar Zoran Kiki Caušević, pevačice Viki Miljković, Goca Božinovska, Sanja Đorđević, menadžer Bane Obradović, glumac Emir Hadžihafizbegović, kao i gradonačelnik Brčkog Dragan Pajić.

Brena je sa sestrom Faketom, koja je sa porodicom doputovala iz Kanade, i bratom Farukom sve vreme klanjala nad kovčegom pokojnog oca ispred džamije na Ivicama, posle čega se povorka uputila na groblje u Brčkom. Kako nalažu običaji, sahrani nije prisustvovala Brenina majka Ifeta.

Vidno potresena Brena se poslednji put oprostila od oca rečima:

- Moj predivni oče, uvek ćemo voleti život i ljude kao što si nas ti učio. Znaj da te svi volimo i da ćemo te se uvek sećati samo po dobrom. Iza sebe si ostavio veliku porodicu da te se seća, voli i poštuje onako kako si zaslužio. Bio si čovek velikog srca i ne poznajem osobu koja te nije volela. Gde god da smo zajedno putovali, svi su me pitali ko je taj čovek velikog srca?