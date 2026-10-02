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Pevačica Ivana Boom Nikolić pojavila se na jednom gradskom događaju, a tom prilikom progovorila je o aktuelnim dešavanjima.

Dotakla se letnje sezone, ali i istakla da je ovo period kada voli najviše da uživa u domu, te je zato i manje prisutna na gradskim događajima.

Foto: Kurir

- Kad je ovaj prelazni period volim da ne izlazim iz stana, već samo da ležim u kući i uživam, ali ne može to dugo da traje kod mene pošto ja nemam živaca da to traje duže od par dana. Soliram i samujem već duže vreme i sama sam, ali društvene mreže su uvek tu, jer ipak su one deo našeg posla i moraš biti aktivan - započela je pevačica, a onda istakla da želju da se povuče sa društvenih mreža, kao neke njene kolege, nikada nije imala.

- Ne znam da li se to meni desilo i mnogo volim da skrolujem i uvek nešto novo vidim, čačkam i tražim tako da meni još uvek nije dosadilo. Verujem da dosta toga zna da utiče i da je dosta toga na društvenim mrežama i ima i toga ružnog i verujem da se dosta kolega zasiti i da im treba da se malo sklone i restartuju - rekla je pevačica.

Napuštanjem grupe zadovoljna je poslom i zaradom, a najveća želja joj je da sebi kupi nekretninu.

1/7 Vidi galeriju Ivana Boom Nikolić Foto: ATA images

- Edita je pametna što je kupila kuću van gradske vreve i to mi je plan za narednu godinu i priželjkujem sebi. Volela bih da imam kuću da se sklonim iz centra i da imam kuću koju ću sama da uredim. Pare uvek moraš da imaš u šteku i pogotovo da nama pevačima nikad nije dosta za pesme i spotove i uvek mora da se ima nešto sa strane - priča Ivana i otkriva na šta potroši najviše novca:

- Volim onlajn kupovinu i to je moj problem i tu nemam osećaj. Kad vidim evre i kao onda sam u fazonu šta je deset evra, dvadeset, nije to ništa, ali nakupi se i onda bude šta će meni ovo. Ima dosta krpica koje su jeftine i koje mogu da se ukombinuju sa skupljim stvarima i to izgleda super. Dugo godina živim sama i banka je kod mene, ali mama je uvek pre toga vodila računa, a sada sam sama svoj gazda - rekla je.

"Nemam dečka i još uvek sam sama"

1/7 Vidi galeriju Pevačica Ivana Boom Nikolić organizovala je promociju svog prvog albuma pod nazivom "2000s". Foto: Kurir

Partnera kaže da ne krije, već da je razlog jasan zašto dolazi sama na gradske događaje.

- Nemam dečka i još uvek sam sama. Udvarača uvek ima, ali momka još uvek ne. Možda sam se u nekom prošlom životu razočarala, ne znam šta se dešava. Taj period sam izbrisala - kaže Ivana, a onda se osvrnula i na estradna prijateljstva:

- Možda mi i ne fali sve to, jer imam par prijatelja oko sebe i mogu da ih pozovem u koje god doba dana želim i nemam tu neku prazniku, ali naravno svakako bih volela i uvek idem ka tome da nađem nekog partnera koji će biti za ceo život. Ranije sam imala i veće društvo, a sada sam napravila i selekciju, jer bolje imati i pravih prijatelja da možeš da nabrojiš na prste jedne ruke. Dosta je onih koji su me razočarali, verovatno ima i ljudi sa javne scene, ali sam generalno sa mnogim kolegama u super odnosima.

Iako je nedavno izbacila novi album, već radi na novim pesmama.

- To kako ja radim može biti novi album i moj producent je luđi od mene i ne znam koliko pesama imamo u šteku. Ovog leta je bila manja količina nastupa i generalno su svi o tome pričali, a sada se sve ponovo dešava i od oktobra kreću nastupi - zaključuje ona.

O Sanji i Kseniji

1/11 Vidi galeriju Hurricane Foto: Shutterstock, ATAIMAGES, Ana Paunković

Kroz javnost se već dugi niz godina polemiše da bivše članice grupe "Hurricane" nisu u dobrim odnosima sa Ivanom, što ona često demantuje i staje na put tim navodima.

Sanja je sedela sad sa mnom ovde i došla je sa snimanja “Zvezdi Granda“ i imamo stvarno super komunikaciju. Ispratim samo na mrežama što se tiče njenog žiriranja, ali televiziju ne gledam i drago mi je zbog nje i to je super što radi. Svakako je to uspeh i kada dođeš do te situacije da ljudi vrednuju tvoje mišljenje i možeš nekome da pomogneš to je velika stvar. Sa Ksenijom sam se čula i mnogo mi je drago zbog nje i poželela sam joj sve najlepše. Ona je sad u najlepšem dobu svog života i verujem da je sve ovo mnogo želela i da je presrećna i neka uživa sa bebicom – sa osmehom priča Nikolićeva.

1/6 Vidi galeriju Luna u prvoj sezoni Zadruge Foto: Printscreen

- Uvek se traži nešto i jure aktuelne teme, a ja sam tad bila gore davala izjave i čekala svoje kolege tako da sam sve posle videla šta se sve desilo. Nije to bila moja namera i nisu mi ni oni zamerili. Luna i Sloba su me maksimalno ispoštovali. Luna je došla sa mužem, a Sloba sa puta i oni su mene ispoštovali i hvala što su došli. Svi su oni okej sa tim i Jelena, bavimo se javnim poslom i to je sve normalno - kaže Ivana.