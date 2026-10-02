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Božen Žumbor svojevremeno je bila jedna od najbogatijih i najuticajnijih poslovnih žena u Srbiji tokom devedesetih i početkom 2000-ih godina. Na vrhuncu moći imala je vilu na Dedinju, raskošno imanje na Avali, stanove u Holandiji i ogroman kapital koji se procenjivao na desetine miliona evra.

Foto: Printscreen/Instagram

Božen je preminula 2012. godine od posledica bolesti na VMA u Beogradu, a sahranjena je u rodnoj Koprivnici. Budući da nije imala naslednike i udavala se, sudbina dela njenog bogatstva ostala je pod velom misterije, a velelepna vila na Dedinju nedavno je ponovo postala tema javnosti nakon što su se pojavili navodi da imanje propada.

No, kako je uopšte Božen uspela da stekne tolike milione?

O uspehu Božen ne možemo govoriti bez da se osvrnemo na sam početak. Rođena je u Koprivnici u Hrvatskoj, a od 12. godine živela je u Holandiji, u Roterdamu sa roditeljima. Tamo je završila Višu kozmetičku školu i započela rad sa preparatima na bazi lekovitog bilja i algi.

Njena porodica bila je dobrostojeća s obzirom da su roditelji Božen držali u Roterdamu ugostiteljski objekat koji je okupljao jugoslovensku dijasporu.

Humanitarna pomoć za VMA

1/5 Vidi galeriju Božen Žumbor Foto: Youtube Screenshot, Printscreen/Instagram

Prelomni trenutak usledio je 1982. godine, kada je ujedno imala i prvi kontakt sa Srbijom, kada je kao predstavnica dijaspore donela humanitarnu pomoć u Beograd na VMA.

Podsetimo, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija nalazila se tada u teškoj ekonomskoj krizi, koja je izbijanjem dugova nakon smrti Josipa Broza Tita (1980) dostigla vrhunac.

Zbog nemogućnosti uvoza komponenata i gotovih lekova iz inostranstva, zdravstveni sistem (uključujući i velike ustanove poput Vojnomedicinske akademije - VMA) suočavao se sa manjakom osmoza, zavoja, pamuka, dezinfekcionih sredstava i lekovitih preparata, zbog čega je postupak Božen u ono vreme okarakterisan kao herojski.

Božen sve češće dolazi u Srbiju, a 1991. osnovala je i svoju kompaniju "Božen Cosmetics" u Beogradu unevši devizni kapital iz Holandije i pokrenuvši sopstvenu proizvodnju.

Njen najjači poslovni adut bili su preparati za mršavljenje - čuvene pilule na bazi algi, i kozmetika za negu lica i tela.

Snažan marketing

1/4 Vidi galeriju Božen Žumbor Foto: Youtube Printscreen, Printscreen/Instagram, Youtube Screenshot

Devedesetih godina, u eri kada na televiziji nije bilo mnogo domaće kozmetike, zakupila je ogroman medijski prostor na gotovo svim televizijama - TV Pink, Palma, treći kanal RTS-a, ge se reklamirala.

U isti mah, preko porodične kafane u Holandiji poznavala je brojne estradne ličnosti koji su kasnije postali hodajuća reklama za njene proizvode.

Asortiman je vremenom narastao na preko 80 proizvoda, a njene prodavnice su se otvorile širom Srbije i regiona.

Dakle, njenom uspehu pomogli su:

Finansijska nezavisnost: Startovala je sa ličnim i porodičnim ušteđevinama iz dijaspore, što joj je u vreme sankcija i hiperinflacije u Srbiji dalo prednost.

Medijska i estradna podrška: Bliskost sa estradom pružila joj je promociju kakvu drugi brendovi nisu mogli da plate.

Građenje ugleda i prelazak u pravoslavlje: Krstila se u manastiru Ostrog i prešla na pravoslavlje, a tokom ratova devedesetih i NATO bombardovanja donirala je ogromne količine robe (sapune, šampone, lekove,sokove) bolnicama, dečjim domovima i izbeglicama. Zbog toga je u javnosti dobila status velike dobročiniteljke i narodne heroine.

Nažalost, situacija se pred kraj jako promenila, a na pad popularnosti uticalo je nekoliko faktora, od sumnji u kvalitet proizvoda, pa sve do zdravstvenih problema same vlasnice.

Sumnje u sastav i efikasnost pilula za mršavljenje

1/5 Vidi galeriju Božen Žumbor Foto: Printscreen/Instagram, Youtube Printscreen, Youtube Screenshot

Najveći udarac brendu zadale su kontroverze oko njihovog najprodavanijeg artikla - turbo-čaja i pilula na bazi algi za mršavljenje.

Pojavili su se navodi da pilule deluju prvenstveno kao jaki diuretici i laksativi, odnosno, da izbacuju vodu iz organizma, dajući privid brzog gubitka kilograma, a ne kao stvarno sredstvo za sagorevanje masti.

Takođe, tokom 2000-ih, tržište Srbije se otvorilo za velika svetska imena, apotekarske lance i proverene farmaceutske brendove, a propadanju brenda doprinelo je i povlačenje Božen nakon bolesti.

Kome je pripalo 10.000.000?

Nakon smrti, pitanje kome je pripalo bogatstvo od 10 miliona ostalo je obavijeno velom misterije.

Neposredno nakon Boženine smrti 2012. godine, celokupno imanje i kapital po zakonu je preuzela njena majka. Međutim, ona je živela još samo nešto malo manje od dve godine.

Nakon njene smrti, formalno-pravni trag o daljim krajnjim vlasnicima ili rođacima koji su preuzeli ostatak kapitala u javnosti je u potpunosti nestao.