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Roker Đorđe David, dugogodišnji član žirija popularnog muzičkog takmičenja, otkrio je kakva atmosfera vlada na snimanju nove sezone, kao i kakve su njegove kolege kada se kamere isključe.

Foto: Kurir/M.S.

Kako Đorđe ističe, prvi krug polako se privodi kraju, a najveći izazovi tek predstoje, kada počnu dueli i direktni okršaji među takmičarima.

- Sve je na jako visokom nivou, završavamo polako prvi krug. Ova sezona neće biti ništa manje uspešna od prošle, jer je produkcija odradila fantastičan zadatak kroz odabir ljudi koji su se pojavili u takmičenju. Otprilike se ove godine vodi računa, od produkcije, da ne postoji favorizovanje, već da svi koji su u žiriju imaju po dva-tri kandidata, podjednak broj ljudi. I, pravo da vam kažem, jedva čekamo duele da vidimo kako ćemo se mi kao mentori pokazati u tim nekim kontaktima sa njima i kako će oni podneti taj duel sa protivkandidatom. I to je jako važno da ljudi budu stabilni, da imaju ogromnu želju i da oni koji imaju visoke ideje u glavi prolaze vrlo visoko u takmičenju, a oni koji imaju tremu i koji se uplaše iz bilo kog drugog razloga, nažalost, otpadaju, ali uvek imaju šansu u sledećoj sezoni - rekao je Đorđe za domaće medije.

"Naravno da se potkrade greška

1/5 Vidi galeriju Đorđe David stigao na finale Zvezde Granda Foto: Kurir

Roker se potom osvrnuo na kandidate koji su već privukli pažnju žirija, ali i objasnio zbog čega prvi krug ne mora nužno da bude presudan za dalji tok takmičenja.

- Imate ljude koji su dobili sve glasove od žirija u ovom delu takmičenja i onda oni imaju privilegiju da biraju mentore, ali se u par poslednjih sezona desilo da neki ljudi koji, recimo, budu u situaciji da biraju mentora već otpadnu u drugom krugu iz nekih razloga. A neki kandidati za koje su određeni ljudi iz žirija urgirali, aludirajući na to da se pogrešilo, kad se završi taj prvi krug, izvrše argumentovani pritisak na produkciju i kad produkcija vrati tog takmičara, oni završe na drugom ili trećem mestu. Tako da, i pored velikog iskustva koje imamo mi kao mentori i produkcija, naravno da se potkrade greška. Nije do nas, nego do ljudi koji su pod velikom tremom i odgovornošću.

Veruje da ima kandidata koji mogu stići do samog finala

1/6 Vidi galeriju Đorđe David Foto: M.P./ATAImages

Đorđe je naglasio da je još rano za konačne prognoze, ali veruje da među ovogodišnjim učesnicima ima onih koji bi, uz dovoljno rada i posvećenosti, mogli da stignu do samog kraja.

- Tako da, prvi krug ne mora ništa da znači. Međutim, postoje ljudi kojima ja sada ne znam tačno imena, ali sigurno znam da, ako budu vredni i slušali mentore, imaju zagarantovano mesto u finalu, jer stvarno pevaju fantastično - zaključio je Đorđe David za Informer.

Inače, prethodnih dana pisalo se da Đorđe nije u dobrim odnosima sa pobednikom "Zvezda Granda" Bojanom Ilievskim, jer nije želeo da ga pomene u jednom od intervjua, a mnogi su to shvatili kao da mu je kandidat zamerio što je roker u finalu izjavio da je imao problema sa kockom.

- Nikakav problem ne postoji između nas. On i ja smo u svakodnevnoj komunikaciji. To je čovek o kojem ja i posle takmičenja vodim računa, uvek mu dajem savet za sve što me pita. Kada odem u Makedoniju, uvek se vidim sa njim i pričam. Ne postoji nikakav razlog zašto on nije dao komentar, verovatno je bio pod tremom zbog zadatka koji je dobio da radi - rekao je Đorđe za "Informer", koji ne veruje da mu je Ilievski zamerio na izjavi u finalu:

- Ne, ma jok. Mi se čujemo oko hiljadu i jedne stvari. Jednostavno, bio je pod tremom.