Slušaj vest

Voditelja “Elite” Milana Milošević otvorio je dušu o svim aktuelnostima, učesnicima rijaliti programa, ali i estradi.

Voditelj Milan Milošević je kao i uvek u svom šaljivom maniru, istakao da se druži samo sa investitorima.

- Samo se s investitorima družim, to sam rešio zadnjih godina. Oni su mi najjači, daju mi na rate stanove. Investiram samo u stanove, dam koliko imam i koliko nemam. Imam ja više nekretnina, najbolje da radim na Pinku, a da imam samo jednu. Jedna nekretnina zbog poreza, prijavio sam je - rekao je on, pa ispričao jednu od estradnih priča koje kolaju u javnosti:

1/5 Vidi galeriju Voditelj uvek u žiži interesovanja Foto: Boba Nikolić, Printscreen, Printscreen/Instagram

- Jedna pevačica je prodala drugoj pevačici stan za 205.000 evra. I posle je ta pevačica, one su dobre drugarice, stalno dolazila kod nje da piju kafu. I ona je rekla kako je ona emotivno vezana za taj stan, a razvela se s mužem. Svi ćete znati o kome se radi. I rekla kao: “Aj ti meni ponovo prodaj taj stan.” I ova je prodala za 250.000 evra. Ta estrada, pa ovo može samo kod nas.

Na pitanje ko ga od pevača sa estrade najviše nervira, kao iz topa je odgovorio.

- Uvek sam govorio da me iritira Barbara Bobak i Milica Pavlović kad pričaju nešto, ali ja volim njihove pesme. Uvek bih otišao na njihov nastup, ali ne mogu da slušam kad pametuju. Ne poznajem ih lično uopšte. Znam ih kroz posao kad sam bio novinar, ali ne volim to pametovanje. Jao, vi ste skinuli svu pamet ovog sveta. Sad ste se vi pojavili tu na javnoj sceni. Vi ste najpametniji. Pa niste najpametniji. Svi smo mi pametni na svoj način i glupi. I to je život.

O Kristini Kiji Kockar, danas nema pozitivno mišljenje.

1/6 Vidi galeriju Kija Kockar i Filip Đukić Foto: Printscreen, Preentscreen Instagram, Preent Screen

- Ko je to? Ne, ne, nervira me uopšte. Mislim, ja se s Kijom ne bavim. Kija za mene ne postoji uopšte. Šta ja imam s Kijom? Kija je bila 2017. poznata i to je to. Nikad nismo bili prijatelji i to sam se uverio. Kija mi je javila kao da Kaća Živković pokazuje moje p***o snimke. Ja sam napisao Kiji tad: “Ako si ti već toliki prijatelj, što mi sad javljaš posle ovoliko godina? Što mi nisi tad javila? Evo, Kaća Živković pokazuje tvoje p***o snimke.” Sa Kijom nemam šta da pričam. Ne zanima me uopšte za tri života Kija. Ko je Kija? Da bih se ja sad njoj nešto pravdao. Kaže: “Bila mi je tu kada, kada mi je trebalo.” Pa b bili su i tebi drugi tu kad ti je trebalo. Hoćemo sad da pričamo ko nam je kad tu bio? Bila je. Bio sam i ja njoj. Bili smo svi tu jedni drugima - rekao je on, a na pitanje da li se čuju, kaže:

- Kuckali smo se porukama kad se začudila da je bila godišnjica Žiži Stojanović godišnjica bila i ona me kao pita, kao: “Umrla Žiža?” Ona žena umrla pre godinu dana. I to je bilo sve.

Milošević priznaje da se ni sa Katarinom Živković, ne druži kao ranije, zbog njenih obaveza oko sina, ali i nastupa koje ima.

- S Katarinom se ja čujem više nego što se viđamo. Nema ona ni vremena. Ona je samo ove godine više radila nego što je sedela kući.

O Stojinom sinu u Eliti 10 i tužbama

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram

Nije nepoznanica da se voditelj druži sa pevačicom Stojom Novaković, čiji sin je ušao u “Elitu 10”. Ipak komentari gledalaca su da je prema njemu i te kako strog, bez obzira na to što je sa pevačicom u kontaktu.

- Ja nisam ni popričao s njim. On je meni toliko nebitan da se ja sad bavim baš sa njim u rijalitiju, ali polako. Vidim da je u trendingu već drugi, treći, zaslužuje da mu se posvetimo u sledećoj emisiji. Sve po zasluzi. Ja Stoju odvajam, sina odvajam. Kakve veze ima njen sin sa njenom karijerom? Stoju obožavam. Stoja je mega zvezda. Mi se čujemo svaki dan. On je čovek koji ima 40 godina skoro, on živi svoj život, dva puta se ženio, “800 dece”.

Učesnici “Elite 10” su mu kako kaže, pun pogodak.

- Pa mnogo mi se sviđa. Sviđaju mi se i stari učesnici i ova kompilacija sa novim. Laura se izdvojila, ušla je sad i Glorija, njih dve su drugarice. Tu će da gori. Biće ludilo mozga - kaže on, a na pitanje da li bi voleo da uđe u rijaliti Marija Kulić, Miljanina mama kaže:

- Miljana mi priča sinoć: “Milanče, ja bih volela da svaka dva meseca kada ja “prebacim,” da uđe moja mama mesto mene dva meseca i tako da se smenjujemo.” Volim ja Mariju Kulić kao učesnika. Nema koga nisam tužio, ali ja volim kad oni daju program. Ja sam profesionalac. Ko god me uvredio, ja sam ga tužio. Pa 100.000, ne dobijem ja sad nešto... ali nakupi se. Nakupi se. Pet uvredica, pa letovanje.

"Car i Anđela su foliranti"

Filip Car je otvoreno priznao da mu se dopada Anđela Đuričić, a Milan je otkrio šta misli o njima.

- Pa meni su oni oboje foliranti. Sve su to priče iskrene, ali sa dozom foliranja. To sam ja budala, pa uvek kažem šta mislim i šta ne mislim. Dug je period. Sviđa mu se Anđela i Aneli. Kao što su se Slobi sviđale i Luna i Kija. Voleo je i Lunu i Kiju - rekao je on, pa se osvrnuo na odnos Aneli Ahmić i Filipa Cara:

- Aneli Filip Đukić ne zanima za tri života. On je zanimljiv za priču i dobar je za s**s. Niko nema ozbiljne namere u rijalitiju uopšte. To se desi Luna I Marko, Alen I Maja, Bojana Barović i Nikola Rokvić.

Kurir.rs/Blic