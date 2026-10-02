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Milanče Radosavljević nastavio je turneju „Od Valjeva do Loznice“ koncertom u prepunom SPENS-u u Novom Sadu, potvrđujući još jednom koliko njegove pesme i danas znače publici.

Susret legende narodne muzike sa novosadskom publikom bio je prilika da se uz dobro poznate melodije probude uspomene i emocije koje njegove pesme nose decenijama. U prepunoj dvorani okupili su se poštovaoci različitih generacija, povezani ljubavlju prema glasu i pesmama koje su postale deo njihovih života.

Milanče Radosavljević nastavio je turneju „Od Valjeva do Loznice“ koncertom u prepunom SPENS-u u Novom Sadu, potvrđujući još jednom koliko njegove pesme i danas znače publici. Foto: Privatna arhiva

Za mnoge je ovaj koncert bio mnogo više od muzičke večeri – susret sa pesmama uz koje su odrastali, voleli, slavili i tugovali. Upravo ta bliskost sa publikom obeležava Milančetovu karijeru i daje poseban smisao svakom novom koncertu.

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Koncert Milančeta Radosavljevića u novosadskom Spensu Izvor: Privatna arhiva

Turneja „Od Valjeva do Loznice“ nastavlja se susretima sa publikom širom Srbije, a naredni koncert zakazan je za 15. oktobar u hali Čair u Nišu. Nišku publiku očekuje veče posvećeno narodnoj muzici i pesmama koje se čuvaju u srcu i prenose sa generacije na generaciju.

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STARS 624 26.09.2026. Izvor: Kurir TV