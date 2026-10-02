NEDELJKO BILKIĆ PRVI GOST MILANČETA RADOSAVLJEVIĆA U PREPUNOM SPENS-U: Legenda narodne muzike oduševila publiku VIDEO
Prvi gost Milančeta Radosavljevića na koncertu u prepunom novosadskom SPENS-u je Nedeljko Bilkić, legenda narodne muzike.
Njegovo pojavljivanje daje posebnu čar večeri u kojoj se slavi muzika koja decenijama povezuje generacije.
Susret dvojice velikana na istoj sceni poseban je trenutak za ljubitelje narodne pesme, ali i podsetnik na bogato muzičko nasleđe koje su gradili tokom svojih dugih karijera. Njihove pesme odavno su deo porodičnih slavlja, dragih uspomena i najiskrenijih emocija publike.
Koncertom u Novom Sadu Milanče nastavlja turneju „Od Valjeva do Loznice“, a naredni susret sa publikom zakazan je za 15. oktobar u hali Čair u Nišu.
Imao finansijske probleme
Podsetimo, muzičar je nedavno gostujući kod voditeljke Ljiljane Stanišić otkrio sa kakvim se nedaćama susretao tokom rane mladosti sa suprugom.
- Bili smo beskućnici kad smo se uzeli. Nismo imali ništa, a onda smo stvarali malo po malo-rekao je pevač.
Život ih je odveo u Kanadu gde su stvorili dom, ali se tam nisu zaržali:
- Tamo je lepo, ali ovde imamo prijatelje. Znate kako, kada prođete čaršijom ovde vas komšija ispoštuje pa pozove na kafu, rakiju a tamo toga nema - rekao je Nedeljko.