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Prvi gost Milančeta Radosavljevića na koncertu u prepunom novosadskom SPENS-u je Nedeljko Bilkić, legenda narodne muzike.

Njegovo pojavljivanje daje posebnu čar večeri u kojoj se slavi muzika koja decenijama povezuje generacije.

1/5 Vidi galeriju Prvi gost Milančeta Radosavljevića na koncertu u prepunom novosadskom SPENS-u je Nedeljko Bilkić, legenda narodne muzike. Foto: Kurir

Susret dvojice velikana na istoj sceni poseban je trenutak za ljubitelje narodne pesme, ali i podsetnik na bogato muzičko nasleđe koje su gradili tokom svojih dugih karijera. Njihove pesme odavno su deo porodičnih slavlja, dragih uspomena i najiskrenijih emocija publike.

Koncertom u Novom Sadu Milanče nastavlja turneju „Od Valjeva do Loznice“, a naredni susret sa publikom zakazan je za 15. oktobar u hali Čair u Nišu.

Imao finansijske probleme

Podsetimo, muzičar je nedavno gostujući kod voditeljke Ljiljane Stanišić otkrio sa kakvim se nedaćama susretao tokom rane mladosti sa suprugom.

- Bili smo beskućnici kad smo se uzeli. Nismo imali ništa, a onda smo stvarali malo po malo-rekao je pevač.

1/5 Vidi galeriju Muzičar bogate karijere Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija, Bojan Stevanović

Život ih je odveo u Kanadu gde su stvorili dom, ali se tam nisu zaržali:

- Tamo je lepo, ali ovde imamo prijatelje. Znate kako, kada prođete čaršijom ovde vas komšija ispoštuje pa pozove na kafu, rakiju a tamo toga nema - rekao je Nedeljko.