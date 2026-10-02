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Koncert Milančeta Radosavljevića u prepunom novosadskom SPENS-u, u okviru turneje „Od Valjeva do Loznice“, obeležilo je i gostovanje Nade Topčagić.

Kao specijalna gošća, pevačica se pridružila Milančetu na večeri posvećenoj narodnoj muzici i pesmama koje publika voli decenijama.

Susret dvoje dugogodišnjih kolega dao je posebnu toplinu ovom koncertu.

1/6 Vidi galeriju Milanče Radosavljević nastavio je turneju „Od Valjeva do Loznice“ koncertom u prepunom SPENS-u u Novom Sadu, potvrđujući još jednom koliko njegove pesme i danas znače publici. Foto: Privatna arhiva

Njihove pesme deo su brojnih porodičnih slavlja, uspomena i trenutaka kojima se ljudi rado vraćaju, pa je zajedničko pojavljivanje na sceni bilo još jedan lep povod za slavlje narodne muzike.

Milanče je i ovim koncertom pokazao koliko je snažna veza koju je tokom šest decenija karijere izgradio sa svojim slušaocima. Prepuni SPENS svedoči o ljubavi koja traje kroz generacije i o pesmama koje i danas pronalaze put do srca publike.

Detaljnije u prilogu.

02:05 Nada Topčagić gošća na koncwrtu Milančeta Radosavljevića privatna arhiva Izvor: Kurir

Turneja „Od Valjeva do Loznice“ nastavlja se 15. oktobra u hali Čair u Nišu, gde Milančeta i njegovu publiku očekuje još jedno veče zajedničkog pevanja i emocija.

Prvi gost ovaj muzički velikan

Inače, prvi gost Milančeta Radosavljevića na koncertu u prepunom novosadskom SPENS-u je Nedeljko Bilkić, legenda narodne muzike.

1/5 Vidi galeriju Prvi gost Milančeta Radosavljevića na koncertu u prepunom novosadskom SPENS-u je Nedeljko Bilkić, legenda narodne muzike. Foto: Kurir

Susret dvojice velikana na istoj sceni bio je poseban trenutak za ljubitelje narodne pesme, ali i podsetnik na bogato muzičko nasleđe koje su gradili tokom svojih dugih karijera. Njihove pesme odavno su deo porodičnih slavlja, dragih uspomena i najiskrenijih emocija publike.

20:49 STARS 624 26.09.2026. Izvor: Kurir TV