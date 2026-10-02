NADA TOPČAGIĆ ZAPALILA NOVI SAD! Pojavila se na koncertu Milančeta i nastao HAOS! VIDEO
Koncert Milančeta Radosavljevića u prepunom novosadskom SPENS-u, u okviru turneje „Od Valjeva do Loznice“, obeležilo je i gostovanje Nade Topčagić.
Kao specijalna gošća, pevačica se pridružila Milančetu na večeri posvećenoj narodnoj muzici i pesmama koje publika voli decenijama.
Susret dvoje dugogodišnjih kolega dao je posebnu toplinu ovom koncertu.
Njihove pesme deo su brojnih porodičnih slavlja, uspomena i trenutaka kojima se ljudi rado vraćaju, pa je zajedničko pojavljivanje na sceni bilo još jedan lep povod za slavlje narodne muzike.
Milanče je i ovim koncertom pokazao koliko je snažna veza koju je tokom šest decenija karijere izgradio sa svojim slušaocima. Prepuni SPENS svedoči o ljubavi koja traje kroz generacije i o pesmama koje i danas pronalaze put do srca publike.
Detaljnije u prilogu.
Turneja „Od Valjeva do Loznice“ nastavlja se 15. oktobra u hali Čair u Nišu, gde Milančeta i njegovu publiku očekuje još jedno veče zajedničkog pevanja i emocija.
Prvi gost ovaj muzički velikan
Inače, prvi gost Milančeta Radosavljevića na koncertu u prepunom novosadskom SPENS-u je Nedeljko Bilkić, legenda narodne muzike.
Susret dvojice velikana na istoj sceni bio je poseban trenutak za ljubitelje narodne pesme, ali i podsetnik na bogato muzičko nasleđe koje su gradili tokom svojih dugih karijera. Njihove pesme odavno su deo porodičnih slavlja, dragih uspomena i najiskrenijih emocija publike.
Koncert Milančeta Radosavljevića u prepunom novosadskom SPENS-u, u okviru turneje „Od Valjeva do Loznice“, obeležilo je i gostovanje Nade Topčagić. Kao specijalna gošća, pevačica se pridružila Milančetu na večeri posvećenoj narodnoj muzici i pesmama koje publika voli decenijama. Susret dvoje dugogodišnjih kolega dao je posebnu toplinu ovom koncertu. Njihove pesme deo su brojnih porodičnih slavlja, uspomena i trenutaka kojima se ljudi rado vraćaju, pa je zajedničko pojavljivanje na sceni bilo još jedan lep povod za slavlje narodne muzike. Milanče je i ovim koncertom pokazao koliko je snažna veza koju je tokom šest decenija karijere izgradio sa svojim slušaocima. Prepuni SPENS svedoči o ljubavi koja traje kroz generacije i o pesmama koje i danas pronalaze put do srca publike. Turneja „Od Valjeva do Loznice“ nastavlja se 15. oktobra u hali Čair u Nišu, gde Milančeta i njegovu publiku očekuje još jedno veče zajedničkog pevanja i emocija.