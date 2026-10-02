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Koncert Milančeta Radosavljevića u novosadskom SPENS-u iz prvog reda prati reper Stefan Đurić Rasta, čije je prisustvo posebno obradovalo legendu narodne muzike. Milanče mu se sa bine javno zahvalio na podršci, a tom prilikom otkrio je i da je prvu čestitku nakon koncerta na Tašmajdanu dobio upravo od njega.

Ovim gestom pokazao je koliko mu znače pažnja i poštovanje mlađih kolega, koje u njegovim pesmama prepoznaju emociju koja traje decenijama.

1/6 Vidi galeriju Milanče Radosavljević nastavio je turneju „Od Valjeva do Loznice“ koncertom u prepunom SPENS-u u Novom Sadu, potvrđujući još jednom koliko njegove pesme i danas znače publici. Foto: Privatna arhiva

Milanče je dodao da i sam podržava Rastu i njegov rad, pa je ovaj trenutak postao lep primer uzajamnog poštovanja dvojice umetnika različitih generacija i muzičkih pravaca.

Susret legende narodne muzike i jednog od najpoznatijih domaćih repera podsetio je da muzika povezuje ljude, a da iskrena podrška među kolegama prevazilazi sve žanrovske i generacijske granice.

Rasta se javno obratio Milančetu Radosavljeviću

Podsetimo, nakon što je legenda narodne muzike Milanče Radosavljević održao nekoliko nezaboravnih koncerata u Beogradu, reper Stefan Đurić Rasta se oglasio emotivnom porukom na svom Instagram profilu. Muzičar je poslao moćnu poruku o pravim vrednostima na estradi.

Detaljnije u prilogu.

01:26 Rasta na koncertu Milančeta Radosavljevića Izvor: Kurir

Stefan Đurić Rasta, poznat po svom prepoznatljivom stilu, osvrnuo se na nastup velikana folk muzike i poručio da se legende ne stvaraju skandalima, već ljubavlju publike. Njegovu objavu prenosimo u celosti.

Rasta se javno obratio Milančetu Radosavljeviću

"Ne mogu vam opisati koliko mi je drago što je Milanče Radosavljević pokazao i dokazao, da se legende rađaju, a ne stvaraju skandali na medijskom nebu. Pokazatelj današnjim klincima da ih menadžeri ne lože da moraju da ulaze u rijaliti programe, da ne moraju da prave budale od sebe kako bi njihov skandal završio na naslovnoj strani. Milanče je dokazao šta znači biti muzičar koga ljudi stvarno vole. Hvala, čika Milanče!"