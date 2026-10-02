Slušaj vest

Mitar Mirić oglasio se na Instagramu i otkrio da je njegov nastup u Austriji otkazan, a pevač je javnosti objasnio šta se dogodilo.

Naime, Mirić je trebalo da nastupi u Salcburgu, ali je koncert u poslednjem trenutku otkazan zbog problema sa organizacijom i nedostatka potrebne dozvole za održavanje nastupa.

Pevač preuzeo stvar u svoje ruke

Pevač se tim povodom obratio svojim fanovima putem društvenih mreža, posebno onima iz Salcburga i okoline koji su planirali da dođu na koncert.

1/4 Vidi galeriju Mitar Mirić u Amidži Šou Foto: Printscreen Pink

- Dragi moji fanovi u Salcburgu i okolini koji ste planirali doći na moj nastup večeras, obaveštavam vas da se nastup neće održati zbog propusta organizatora i nesređene dozvole za održavanje nastupa. Iako iz samog kluba još nisu javno objavili da se nastup neće održati, ovim putem se ja oglašavam da istog neće biti. Nadam se najskorijem susretu uz bolju organizaciju u što skorijem vremenu. Vaš Mitar Mirić- napisao je pevač.

Mirić je želeo da se direktno obrati publici i spreči eventualnu zabunu, budući da su mnogi već planirali dolazak na njegov nastup.

Kako je istakao, otkazivanje koncerta nije bilo do njega, već do organizatora, koji nije na vreme obezbedio potrebnu dokumentaciju i dozvole.

Pevač je tako svoje fanove obavestio o svemu putem Instagrama, uz poruku da se nada novom susretu i nastupu u Salcburgu čim se steknu svi potrebni uslovi.