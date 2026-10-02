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Pevač Bojan Marović, koji se danas ređe pojavljuje u javnosti i medijima, preživeo je tešku porodičnu tragediju kada je njegov otac izvršio samoubistvo. Crnogorski pevač je u tom trenutku imao svega 16 godina, a bolan gubitak mu je u potpunosti promenio život i prekinuo bezbrižno odrastanje.

Bojan je svojevremeno ispričao da samoubistvo njegovog oca nije bilo planirano, već se dogodilo u trenutku slabosti koji niko iz porodice nije mogao da predvidi.

Moj otac se ubio. To je bio trenutak, to nije bilo planirano. Ali, ja znam da on to nije hteo, to je prosto bio trenutak slabosti. Ništa nije ukazivalo da bi mogao da digne ruku na sebe, nikada. Zato je i bio grom iz vedra neba", ispričao je pevač.

1/5 Vidi galeriju Bivši pobednik “Zvezda Granda“ Aleksa Perović nedavno se oženio Isidorom koja je bivša devojka njegovog kolege Bojana Marovića, a pevač je na ovu vest samo imao čestitke. Foto: Kurir Televizija, Printscreen Premijera - Vikend specijal

"Otišlo je pola mene"

Pevač je priznao da ga je očev odlazak slomio i da se od tog udarca nikada nije potpuno oporavio, iako mu je s vremenom sve oprostio.

"Kad sam ga sahranjivao i spuštao u zemlju tada je otišlo pola mene. Nikad se nisam oporavio od toga. Laž je da vreme leči rane. Bio sam malo ljut neko vreme, jer sam smatrao da je trebalo da bude uz mene, ali sam mu oprostio sve", prisetio se Marović svojevremeno.

"Stalno mu posećujem grob i pričam sa njim"

Nakon tragičnog događaja, Bojan je morao da sazri preko noći i shvati da umesto dečaka od 16 godina mora da preuzme odgovornost odraslog čoveka. Kako bi se nosio sa tugom i izbacio sve što ga muči, stvorio je poseban ritual.

On često odlazi na očev grob, gde ostaje sam kako bi sa njim razgovarao i podelio sve svoje muke, što mu pomaže da pronađe neophodan mir.

Od stresa mu opadala kosa

Nakupljeni stres i bol zbog tragedije ostavili su posledice i na njegovo zdravstveno stanje, te mu je u jednom trenutku počela naglo opadati kosa.

1/10 Vidi galeriju Bojan Marović nekad i sad Foto: Kurir TV, Printskrin/Instagram, Printscreen Premijera - Vikend specijal

"Najviše me pogodilo to kada sam se probudio u jednom hotelu, otišao da se umijem i video svoju kosu u rukama. Video sam dva pečata na temenu i tad sam se olindrao i rekao to je to, kraj priče", objasnio je pevač.

Upkos svim nedaćama kroz koje je prošao, Bojan je istakao da mu glavni cilj u životu nije bio novac ili slava, već da obezbedi svoju majku kako više nikada ne bi morala da radi teške poslove.

"Meni je bio cilj da moja majka ne mora da radi dva posla. Moja majka je radila nekada i tri, da bismo mi danas bili takvi kakvi jesmo. Smatram da smo čestiti ljudi na kraju", zaključio je Marović.