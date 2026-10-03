PRETUČEN ZORAN MARJANOVIĆ: Primljen u bolnicu, zadobio udarce po glavi i telu - Bio je uznemiren, besan i ljut
- Zoran Marjanović je tokom noći pretučen i hitno primljen u bolnicu, gde mu je ukazana lekarska pomoć
- Zadobio je više udaraca u glavu i telo, pregledan je i prepisana mu je terapija
Zoran Marjanović, kom se sudi pred Višim sudom u Beogradu za teško ubistvo suprugeJelene Marjanović, pretučen je tokom noći, nakon čega je hitno primljen u boonicu, gde mu je ukazana lekarska pomoć.
Kako saznajemo, Marjanović je zadobio više udaraca u predelu glave i tela, zbog čega je bilo neophodno da bude podvrgnut lekarskom pregledu.
Medicinski stručnjaci su mu sanirali povrede i obavili neophodnu medicinsku dijagnostiku.
-Zoran je primljen oko pola četiri noćas. Bio je izuzetno uznemiren, besan i ljut. Imao je povrede u predelu glave i na telu. Pregledan je i prepisana mu je terapija - kaže naš izvor.
Za sada nema informacija o okolnostima pod kojima je došlo do incidenta, kao ni o tome ko je učestvovao u napadu na Marjanovića.
Podsetimo, ekipa Kurira nedavno je zatekla Zorana Marjanovića u jednom beogradskom lokalu, gde je najpre sedeo sam i dugo razgovarao telefonom, a potom mu se pridružila atraktivna plavuša.
Marjanović je, prema zapažanju naše ekipe, veći deo vremena proveo razgovarajući telefonom. Delovao je zamišljeno i koncentrisano na razgovor koji je potrajao, a tek nakon toga za njegov sto stigla je atraktivna plavuša.