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Zoran Marjanović, kom se sudi pred Višim sudom u Beogradu za teško ubistvo suprugeJelene Marjanović, pretučen je tokom noći, nakon čega je hitno primljen u boonicu, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Kako saznajemo, Marjanović je zadobio više udaraca u predelu glave i tela, zbog čega je bilo neophodno da bude podvrgnut lekarskom pregledu.

Medicinski stručnjaci su mu sanirali povrede i obavili neophodnu medicinsku dijagnostiku.

-Zoran je primljen oko pola četiri noćas. Bio je izuzetno uznemiren, besan i ljut. Imao je povrede u predelu glave i na telu. Pregledan je i prepisana mu je terapija - kaže naš izvor.

1/6 Vidi galeriju Zoran Marjanović Foto: Stefan Stojanović MONDO

Za sada nema informacija o okolnostima pod kojima je došlo do incidenta, kao ni o tome ko je učestvovao u napadu na Marjanovića.

Podsetimo, ekipa Kurira nedavno je zatekla Zorana Marjanovića u jednom beogradskom lokalu, gde je najpre sedeo sam i dugo razgovarao telefonom, a potom mu se pridružila atraktivna plavuša.