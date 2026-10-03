Slušaj vest

Ana Radulović mnogo toga je rekla o sebi, ali ima i onih tema o kojima do sada nije pričala, a tiču se njenog privatnog života, detinjstva, karijere, kolega, ali i i ljubavi.

U velikom intervjuu u potkastu "Pravo lice estrade", Ana je po prvi put odgovorila na neka pitanja. Govorila je o odnosu sa kolegama, gde sebe vidi za pet godina, ali i o detinjstvu i svojim idolima iz tog doba.

Na pitanje ko je bio njena simpatija iz tog perioda, Ana je priznala da o tome do sada nikada nije javno govorila.

- To nikad nigde nisam rekla. Bože, ne znam da li da kažem. Nisam sekla vene... ali. Posle će svi za to da se uhvate. Postavljali su mi to pitanje i uvek sam izbegavala odgovor“, rekla je Ana.

Potom je otkrila veliko iznenađenje. Kao devojčica, dok je još išla u osnovnu školu, mnogo je volela da prati vaterpolo, a posebnu pažnju privukao joj je Vanja Udovičić.

- Mnogo sam volela da gledam vaterpolo. I meni je Vanja Udovičić bio... možda ovo niko nije očekivao. Tada su bili oni tinejdž časopisi. On mi je bio zanimljiv. Imala sam njegov poster na zidu, onako zalepljen“, otkrila je Ana.

Ana je dodala da joj je Udovičić tada bio simpatija, dok ga danas vidi kao veoma kulturnog i mirnog čoveka.

Foto: Printscrean

Ana je potom govorila i odnosu sa bivšim suprugom, Mirčetom Radulovićem

- To je osoba koju ja volim kao čoveka, to je otac mog deteta, to je osoba za koju bih ja u pola noći dala krv - najlepše moguće emocije. Mislim da čovek mora da bude jako kvalitetan u glavi, sada da ne hvalim sebe, ali da bi mogao da dobaci do neke stvari i raskrsti sve. Imam sve najlepše o njemu. - rekla je voditeljka u emisiji.

Ko joj je bio simpatija u detinjstvu, konačno je priznala, a sada je otkrila i koja pevačica joj je bila idol

- Imala je jednu koreografiju, koračaš pa nešto, bila sam i na priredbama kod nje. Imali smo ekskurziju na Zlatar, 2001. godine. Ja sam bila Nataša Bekvalac, imala sam neki šeširić, bilo je odlično! Imala sam njen ce-de, tad su bile pesme "Šizofrenija", "Navika", "Mali signali". Doživela sam to da se pronađem u svim njenim izjavama. Bila mi je idol kada sam bila mala, kao: Pazi šta želiš, možda ti se ostvari. I sada u svakoj njenoj izjavi, koliko su joj jake i dobre, u svakoj se pronađem. - rekla je Ana u potkastu "Pravo lice estrade".