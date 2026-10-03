Slušaj vest

Sanja Grujić noćas je doživela pravo iznenađenje, kada se na vratima Bele kuće pojavio njen bivši parnet Marko Stefanović. Sanja se ovome nije nadala, pa se u jednom trenutku zbunila i zanemela, a Marko je odmah imao šta da kaže, ali se prvo izvinio Lepom Mići. 

- Mićo, tebi dugujem izvinjenje kada smo se svađali na kraju. Za sve si bio u pravu - rekao je Marko.

- Želim da se zahvalim Šefu i Šefici što sam još jednom deo ovog projekta. Nisam došao da se mirim pogotovo ne da nekog vraćam. Imam i simpatiju jednu, nju mi je najdraže da vidim. Toliko od mene - rekao je Marko.

- Rekao je da mu je Anđela simpatija - dodao je Dača.

- Ja ga podržavam u svemu - rekla je Sanja.

Sanja Grujić se rasplakala na pitanje o Marku Foto: Printscreen Pink

Podsetimo, Marko Stefanović uselio se na imanje u Šimanovcima kao novi takmičar "Elite 10". Tik pred sam ulazak otkrio je skandalozne i do sada nepoznate detalje burnog raskida sa bivšom devojkom Sanjom Grujić.

Bivši rijaliti učesnika pubilci dobro poznat iz prethodnih sezona rijalitija "Zadruga" i "Elita", ponovo je postao deo takmičarske ekipe u Šimanovcima. Iako je sa Sanjom Grujić proveo četiri godine u emotivnoj vezi, njihova ljubav okončana je u izuzetno lošim odnosima, pa svi sa nestrpljenjem iščekuju njihov predstojeći susret.

Marko Stefanović, bivši rijaliti učesnik koji je tokom boravka pred kamerama uspeo da privuče veliku pažnju javnosti, ponovo je dospeo u centar interesovanja. Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Prinscreen/Instagram

Pred sam ulazak, Marko je priznao da su mu prošla učešća bila izuzetno teška, ali da se nada boljem plasmanu i učešću

"Ovo je iznenađenje i za mene. Prošla učešća su mi bila blagi užas, ali videćemo. Potrudiću se da mi ovo bude bolje", rekao je Marko na samom početku razgovora.

Kurir.rs

Ne propustiteRijalitiSKANDALOZNI VIDEO TRESE BELU KUĆU Anđela kiptala od besa kada je videla snimak: Zbog Sanje Grujić prekinula svaki kontakt zbog s njim
Elita 10
StarsSLAĐA PORŠELINA ŠOKIRANA! Ne može da veruje šta su cimerke govorile iza njenih leđa
whatsapp-image-20240713-at-10.32.16-pm.jpg
Stars"POZNAJEM SANJU IZ ŠVAJCARSKE, RADILA JE SA MNOM!" Sofija iznela tvrdnje, pa otkrila: TUŽILE SMO JEDNA DRUGU
Sanja Grujić Sofija Janićević
RijalitiFILIP CAR ODVEO PORŠELINU U KREVET, SAD PROGOVORIO O ODNOSU SA SANJOM! Zbog jedne stvari se pokajao: Oboma je to donelo probleme
Filip Car.jpg