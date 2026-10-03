OVOME SE NIKO NIJE NADAO! Bivši dečko Sanje Grujić ušao u Elitu 10: Ona zanemela, a on joj poručio: Nisam došao da se mirim, imam simpatiju
Sanja Grujić noćas je doživela pravo iznenađenje, kada se na vratima Bele kuće pojavio njen bivši parnet Marko Stefanović. Sanja se ovome nije nadala, pa se u jednom trenutku zbunila i zanemela, a Marko je odmah imao šta da kaže, ali se prvo izvinio Lepom Mići.
- Mićo, tebi dugujem izvinjenje kada smo se svađali na kraju. Za sve si bio u pravu - rekao je Marko.
- Želim da se zahvalim Šefu i Šefici što sam još jednom deo ovog projekta. Nisam došao da se mirim pogotovo ne da nekog vraćam. Imam i simpatiju jednu, nju mi je najdraže da vidim. Toliko od mene - rekao je Marko.
- Rekao je da mu je Anđela simpatija - dodao je Dača.
- Ja ga podržavam u svemu - rekla je Sanja.
Podsetimo, Marko Stefanović uselio se na imanje u Šimanovcima kao novi takmičar "Elite 10". Tik pred sam ulazak otkrio je skandalozne i do sada nepoznate detalje burnog raskida sa bivšom devojkom Sanjom Grujić.
Bivši rijaliti učesnika pubilci dobro poznat iz prethodnih sezona rijalitija "Zadruga" i "Elita", ponovo je postao deo takmičarske ekipe u Šimanovcima. Iako je sa Sanjom Grujić proveo četiri godine u emotivnoj vezi, njihova ljubav okončana je u izuzetno lošim odnosima, pa svi sa nestrpljenjem iščekuju njihov predstojeći susret.
Pred sam ulazak, Marko je priznao da su mu prošla učešća bila izuzetno teška, ali da se nada boljem plasmanu i učešću
"Ovo je iznenađenje i za mene. Prošla učešća su mi bila blagi užas, ali videćemo. Potrudiću se da mi ovo bude bolje", rekao je Marko na samom početku razgovora.
Kurir.rs