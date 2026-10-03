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Sanja Grujić noćas je doživela pravo iznenađenje, kada se na vratima Bele kuće pojavio njen bivši parnet Marko Stefanović. Sanja se ovome nije nadala, pa se u jednom trenutku zbunila i zanemela, a Marko je odmah imao šta da kaže, ali se prvo izvinio Lepom Mići.

- Mićo, tebi dugujem izvinjenje kada smo se svađali na kraju. Za sve si bio u pravu - rekao je Marko.

- Želim da se zahvalim Šefu i Šefici što sam još jednom deo ovog projekta. Nisam došao da se mirim pogotovo ne da nekog vraćam. Imam i simpatiju jednu, nju mi je najdraže da vidim. Toliko od mene - rekao je Marko.

- Rekao je da mu je Anđela simpatija - dodao je Dača.

- Ja ga podržavam u svemu - rekla je Sanja.

1/6 Vidi galeriju Sanja Grujić se rasplakala na pitanje o Marku Foto: Printscreen Pink

Podsetimo, Marko Stefanović uselio se na imanje u Šimanovcima kao novi takmičar "Elite 10". Tik pred sam ulazak otkrio je skandalozne i do sada nepoznate detalje burnog raskida sa bivšom devojkom Sanjom Grujić.

Bivši rijaliti učesnika pubilci dobro poznat iz prethodnih sezona rijalitija "Zadruga" i "Elita", ponovo je postao deo takmičarske ekipe u Šimanovcima. Iako je sa Sanjom Grujić proveo četiri godine u emotivnoj vezi, njihova ljubav okončana je u izuzetno lošim odnosima, pa svi sa nestrpljenjem iščekuju njihov predstojeći susret.

1/5 Vidi galeriju Marko Stefanović, bivši rijaliti učesnik koji je tokom boravka pred kamerama uspeo da privuče veliku pažnju javnosti, ponovo je dospeo u centar interesovanja. Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Prinscreen/Instagram

Pred sam ulazak, Marko je priznao da su mu prošla učešća bila izuzetno teška, ali da se nada boljem plasmanu i učešću

"Ovo je iznenađenje i za mene. Prošla učešća su mi bila blagi užas, ali videćemo. Potrudiću se da mi ovo bude bolje", rekao je Marko na samom početku razgovora.