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Sloba Radanović sinoć je imao nastup u Beogradu, a ekipa Kurira našla se na licu mesta, kako bismo razgovarali sa pevačem.

Na samom početku Sloba je otkrio na koliko je ponosan na sina koji je izdržao operaciju u Turskoj, bez problema, ali i da je bilo problema sa letovima do Tuske.

"Ponosan sam kako je sve izdržao"

- Let nam je kasnio čitava četiri sata, tako da smo se baš izmrcvarili, ali ovo će mi doći da malo napunim baterije pred nastup. Ko se vozi avionom, uvek ima muke sa letovima. Hvala Bogu, u Turskoj je sve prošlo kako treba, vratili smo se i sada čekamo rezultate. Nismo imali vremena za šoping, više smo šetali i obilazili znamenitosti, a padala je i kiša, pa je bilo vreme za krevet i šuškanje. Četiri sata na aerodromu sam ubijao gledajući serije, filmove i sport na telefonu - rekao je Sloba pa je otkrio kako je sin sve podneo

- Što se sina tiče, podneo je sve super, hvala Bogu. Posle operacije je bio raspoložen i baš sam ponosan na njega kako je sve to izdržao.

Nezaobilazna tema u razgovoru sa pevačica su i honorari i bakšiš. S obzirom da se Nova Godina bliži, a opšte je poznato da su tada honorari najveći, Sloba je i za to imao zanimljiv komentar

1/12 Vidi galeriju Sloba Radanović sa suprugom Foto: ATA images, ATAImage, ATAIMAGES

"Vole ljudi da se frljaju ciframa i da preuveličavaju"

- Te cene se formiraju u zavisnosti od toga koliko ljudi stane u lokal i kolike cene ulaznica lokal stavi. Mi uvek formiramo cene u dogovoru sa vlasnicima da svi zaradimo i da publika ne mora da plaća basnoslovne cifre. Jeste cifra veća nego za običan nastup, ali nisu to neke astronomske sume. Vole ljudi da se frljaju ciframa i da preuveličavaju. Pišu 100.000, 150.000 ili 300.000 evra... Pa možemo Šakiru da dovedemo za te pare!

Sloba se složio sa komentarima starijih kolega da je estetika na sceni često preuzela primat nad pevanjem.

- Ima svega. U 80 odsto slučajeva muzika ode u treći plan, a sve ostalo dođe u prvi. Ali kada pružaš kvalitet od sebe, kvalitetne pesme i znaš da pevaš, kada na nastupu daš 200 odsto sebe i ne otaljavaš posao, ljudi to prepoznaju i to ostaje. Svakog čuda tri dana dosta, pa će i te golotinje biti dosta u jednom trenutku, pa će se svi zabrađivati do grla u rolke.

"Nije moglo da se diše, mislio sam da ću se srušiti"

Za razliku od pojedinih kolega koji prekidaju koncerte, Sloba je priznao da je u celoj karijeri imao samo jednu vanrednu situaciju.

- Nisam nikada samovoljno prekinuo nastup. Imao sam samo jednu jedinu situaciju u Švajcarskoj. Napolju je bilo 40 stepeni, a u klubu je crkla klima i bilo je sigurno 70 stepeni. Od znoja nisam mogao da otvorim oči, bio sam toliko mokar da nije moglo da se diše i osetio sam da ću se srušiti. Pogledam u bubnjara, dečko ne može više da svira, a publika već izlazi jer nema vazduha. Rekao sam gazdi: 'Ovo je nepodnošljivo, svi ćemo se srušiti i napraviti kolaps'. Čovek je shvatio i to je jedini put da smo stali. Uvek odradim dogovoreno, pa i produžim, gledam da nigde ne zatvorim vrata zadnjicom.

1/4 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: Printscreen YouTube

Pevao na svadbi Lazara Samardžića

Pevač je otkrio i koja mu je svadba ostala u posebnom sećanju.

- Skoro sam pevao na jezeru Komo u Italiji, na svadbi našeg reprezentativca Lazara Samardžića. Lokacija i ambijent su predivni, tu je sniman Džejms Bond i razni filmovi, ta vila i jezero izgledaju doslovno kao iz filma. Bilo je predivno organizovano, 90 odsto repertoara su bile naše pesme, ali je bilo i nekih nesvakidašnjih.

"Jelena im se javila"

Sloba je potvrdio da se nedavno sreo sa bivšom devojkom Lunom Đogani i njenim suprugom Markom Miljkovićem.

- Jesmo, sreli smo se u prolazu jednoj žurki. Jelena im se čak i javila. Ja u tom trenutku nisam ni primetio, ali Jelena se javila i ne vidim ništa loše u tome. Bili smo i na promociji kod Ivane Boom Nikolić dva stola pored. Ljudi žive svoj život, mi živimo svoj i sve je to normalno. Javne smo ličnosti i srestaćemo se još sto puta na raznim događajima - dodao je pevač.