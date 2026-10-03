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Kako je Kurir danas objavio, Zoran Marjanović je tokom noći pretučen, nakon čega je hitno primljen u bolnicu, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Marjanović je zadobio više udaraca u predelu glave i tela, zbog čega je bilo neophodno da bude podvrgnut lekarskom pregledu.

Kako dalje saznajemo, Zoran je zadržan u bolnici zbog velike kontuzije mozga.

Zoran Marjanović nedostaje medijska pažnja Foto: Petar Aleksić

U pola četiri noćas primljen u bolnicu

Medicinski stručnjaci su mu sanirali povrede i obavili neophodnu medicinsku dijagnostiku.

-Zoran je primljen oko pola četiri noćas. Bio je izuzetno uznemiren, besan i ljut. Imao je povrede u predelu glave i na telu. Pregledan je i prepisana mu je terapija - kaže naš izvor.

Za sada nema informacija o okolnostima pod kojima je došlo do incidenta, kao ni o tome ko je učestvovao u napadu na Marjanovića.

Podsetimo, ekipa Kurira nedavno je zatekla Zorana Marjanovića u jednom beogradskom lokalu, gde je najpre sedeo sam i dugo razgovarao telefonom, a potom mu se pridružila atraktivna plavuša.

Marjanović je, prema zapažanju naše ekipe, veći deo vremena proveo razgovarajući telefonom. Delovao je zamišljeno i koncentrisano na razgovor koji je potrajao, a tek nakon toga za njegov sto stigla je atraktivna plavuša.

Kurir.rs

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