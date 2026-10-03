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Koncert Bajage i Instruktora, koji je trebalo da bude održan 17. oktobra u Koprivnici, otkazan je, saopštio je u petak organizator. Kako prenosi Dnevnik.hr, odluka je doneta zbog pritiska koji se stvorio oko izvođača i organizacije događaja.

Pritisak oko izvođača i organizatora

- U javnosti su se pojavile neproverene i netačne informacije koje su stvorile nepotreban pritisak na izvođače, partnere i organizatore“, navodi se u saopštenju, bez pojašnjenja na koje se informacije konkretno misli.

Organizator je istakao da mu je prioritet da posetiocima i muzičarima obezbedi sigurno, pozitivno i prijatno okruženje, kakvo svaki muzički događaj zaslužuje.

- U javnom prostoru su se pojavile neproverene i netačne informacije koje su stvorile nepotreban pritisak na izvođače, partnere i organizatore - navodi se u zvaničnoj objavi organizatora koncerta, u kojoj se ne precizira o čemu se konkretno radi.

1/5 Vidi galeriju Momčilo Bajagić Bajaga Foto: Nemanja Nikolić, Aleksa Stanković, Ana Paunković

- Procenili smo da to u trenutnim okolnostima nažalost nije moguće ostvariti na nivou koji naša publika očekuje i zaslužuje. Iskreno nam je žao zbog svih koji su se veselili ovom susretu te se iskreno zahvaljujemo na velikom interesu i podršci - saopštili su, prenosi Dnevnik.hr.

Tvrde da je Bajaga pevao četnicima tokom rata

Organizator veruje i nada se da će se ubrzo otvoriti nova prilika za druženje Bajage i Instruktora s koprivničkom publikom.

Otkazivanje Bajaginog koncerta uslijedilo je istog dana kada su predstavnici istarskog udruženja dobrovoljaca Domovinskog rata zatražili od gradonačelnika Pule Peđe Grbina da odustane od angažmana Bajage za pulski doček Nove godine i da umesto njega angažuje hrvatskog izvođača.

To udruženje navodi kako ne želi na gradskom dočeku slušati izvođača za koga tvrde da je "tokom rata nastupao pred pripadnicima snaga koje su napadale Hrvatsku i pevao četnicima".

Gradonačelnik Pule na to je odgovorio kako se prilikom odabira izvođača nisu i neće baviti krvnim zrncima.

Udruženje hrvatskih branilaca (UHB RH) prošle je sedmice pozvalo nadležne državne institucije da uvedu jasne kriterijume i obaveznu proveru javnog delovanja stranih izvođača pre njihovog angažmana u Hrvatskoj.

Ministre su pozvali da predlože Vladi donošenje propisa kojima bi se "zabranio ulazak u Hrvatsku umetnicima i onima koji šire mržnju i nesnošljivost, veličaju zločince, podržavaju agresivne ratnohuškačke politike, ne priznaju zločine agresora počinjene u Hrvatskoj i legitimnost oslobodilačkih hrvatskih operacija te kleveću hrvatsku naciju i državu".