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Redakcija Kurira došla je do prve fotografije Zorana Marjanovića, kom se sudi pred Višim sudom u Beogradu za teško ubistvo supruge Jelene Marjanović, nakon što je tokom noći pretučen.

Na fotografiji se jasno vide povrede na licu kompozitora. On je, podsetimo, dobio udarce u predelu glave i tela.

Marjanović je hitno primljen u bolnicu, gde su mu lekari sanirali povrede i obavili neophodne preglede. Zbog teške kontuzije mozga zadržan je na daljem lečenju.

1/7 Vidi galeriju Zoran Marjanović Foto: Kurir, Stefan Stojanović MONDO

Okolnosti pod kojima je došlo do incidenta, kao i detalji o napadu, za sada nisu poznati.

Podsetimo, Zoran je u toku noći primeljen u bolnicu gde su mu konstantovane povrede, ali je zadržan na daljem lečenju zbog teže konfuzije mozga.

- Zoran je primljen oko pola četiri noćas. Bio je izuzetno uznemiren, besan i ljut. Imao je povrede u predelu glave i na telu. Pregledan je i prepisana mu je terapija - kaže naš izvor.