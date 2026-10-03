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Dušica Jakovljević oglasila se na društvenoj mreži Instagram, ponosna na svoju ćerku. Njena ćerka Anđela upisala je težak fakultet, onaj koji je i želela, a voditeljka je na storiju objavila njenu uniformu koju će njena naslednica nositi na fakultetu.

Ponosna mama

Dušica je izuzetno bliska sa decom što nikada nije krila, a sada je pokazala koiliki ponos joj je donela ćerka.

Anđela je pokazala sjajan rezultat na prijemnom ispitu te se tako izborila za mesto na budžetu Stomatološkog fakulteta, a voditeljka se sada oglasila i to lepim povodom.

Ona je na svom profilu podelila i fotografiju bele lekarske uniforme za fakultet.

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Foto: Printscrean

 Ne zanimaju je kamere i reflektori

Iako mnoga deca poznatih ličnosti biraju javni posao i kamere, Anđela od samog početka ima potpuno drugačija interesovanja i medijska karijera je uopšte ne privlači

Na pitanje da li bi volela da krene maminim voditeljskim stopama, Anđela je otvoreno otkrila čime želi da se bavi u životu.

- Mene ne zanimaju mamini putevi, ja bih da budem plastični hirurg - otkrila je Anđela

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Dušica je u više navrata isticala da sa ćerkom ima savršen odnos i da u njoj vidi svoju najveću podršku

- Anđela ne voli mnogo da se pojavljuje u medijima. Ona je moja najbolja drugarica i neko sa kim se savetujem šta ću da obučem, kao i ona sa mnom. Nosimo istu garderobu. Snalažljiva je na mene. Ima jasne ciljeve, jasnije nego što sam imala ja u njenim godinama. Jedva sam čekala da porastu i ona i Ognjen- ispričala je Dušica.

Kurir.rs

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