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Zoran Marjanović kako je Kurir prvi objavio pretučen je noćas, a kako saznaju domaći mediji, on je slučaj prijavio policiji. Kako dalje saznaje Blic, Zoran Marjanović se posvađao sa prijateljem, nakon čega je došlo do tuče.

Prijatelj ga je udarao više puta pištoljem u glavu, a sve se dogodilo noćas oko tri sata.

Zoran Marjanović je, pored toga, u policiji ispričao i to da su on i njegov prijatelj bili zajedno u stanu na Paliluli, nakon čega je došlo do incidenta, prenosi Blic.

Zoran je nakon tuče dobio teške telesne povrde u vidu nagnječenja mozga.

1/6 Vidi galeriju Zoran Marjanović Foto: Stefan Stojanović MONDO

Evo kako izgleda nakon batina

Redakcija Kurira došla je do prve fotografije Zorana Marjanovića, kom se sudi pred Višim sudom u Beogradu za teško ubistvo supruge Jelene Marjanović, nakon što je tokom noći pretučen.

Na fotografiji se jasno vide povrede na licu kompozitora. On je, podsetimo, dobio udarce u predelu glave i tela.

Marjanović je hitno primljen u bolnicu, gde su mu lekari sanirali povrede i obavili neophodne preglede. Zbog teške kontuzije mozga zadržan je na daljem lečenju.

Foto: Kurir

Okolnosti pod kojima je došlo do incidenta, kao i detalji o napadu, za sada nisu poznati.

Podsetimo, Zoran je u toku noći primeljen u bolnicu gde su mu konstantovane povrede, ali je zadržan na daljem lečenju zbog teže konfuzije mozga.