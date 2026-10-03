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Milan Popov od samog početka Elite 10, jedno je od imena o kome se najviše priča. Naravno, za to je posebno važno to što je sin Stoje Novaković, pa je zbog toga interesantniji nego što bi inače bio. Kako gledaocima, tako i učesnicima.

Milan je odmah po ulasku na imanje, započeo vezu sa izvesnom Radojkom, koja ima tek 20 godina, a nakon što je čuo informaciju iz spoljnog sveta da se njegovoj mami ne dopada njegov izbor, on je sa njom raskinuo!

Radojka se teško miri sa njegovom odlukom, a sad je zajecala u suzama jer sumnja da je u drugom stanju. Međutim, stav njenog bivšeg partnera Milana Popova, ponovo je razbesneo kako publiku tako i njegove cimere.

- Ovo je za mene veliko poniženje. Ne želim ovo. Htela sam sa Milanom da popričam nasamo. Kasni mi dosta dugo. Ne glumim, ne želim da igram prokleti rijaliti. On ima žensko dete. Moja je greška što sam priznala osećanja. Krivim sebe. Ne krivim njega, on je muškarac. Ne znam da li bih mogla svoje telo da upropastim. To je mnogo teška životna situacija. Ja decu obožavam. Ja sam pokušala da mu kažem, on je rekao "Ti hoćeš rijaliti preko mene". Ne znam kako da reaguje u takvoj situaciji - iznela je Rada kroz suze.

1/7 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen

"Plaća tata alimentaciju ako jeste trudna"

Koliko te boli što ti on govori da ti preko njega igraš rijaliti? - pitao je Darko.

- Osećam se jadno i poniženo. Kako bi se bilo koje žensko osećalo? Ja sam zrela, a on pokazuje svoju nezrelost - iznela je Rada, a onda je Milan dobio reč.

- Mislim da devojka igra rijaliti. Bez mene nema nikakvu priču, neko mnogo pametniji je savetuje. Plaća tata alimentaciju ako jeste trudna. Ja posle svih njenih laži njoj ništa ne verujem. Ja ću preuzeti odgovornost. 'Ajde da vidimo prvo test. Posle toga ćemo ozbiljnije - rekao je Milan.

Rada se obratila roditeljima

Na kraju, Rada je dobila priliku da nešto poruči svojim roditeljima:

-Njima bih se baš izvinila za sve. Pre mog ulaska pričali smo. Ja brukam svoju porodicu koja je časna i ugledna. U mom mestu svi imaju sam reči hvale za njih. Ja sam svojoj uglednoj porodici napravila katastrofu. Moj otac je školovan, eto šta je dočekao od mene. Bruku i sramotu. Ja misli da je Milan igrao igru - završila je Rada koja tokom celog razgovora nije mogla da se smiri.