Slušaj vest

Milorad Gavrilović Rale Kemal napravio je pravi spektakl u emisiji „Nikad nije kasno“, a njegov nastup posebno je privukao pažnju publike.

U jednom trenutku pevač pao je na kolena, što je dodatno podiglo atmosferu u studiju, a nakon nastupa je pred našim kamerama otkrio utiske i ispričao detalje iz privatnog života.

-To sam planirao da tako ispadne. Takav sam i na nastupima uz pesme koje to zahtevaju, da atmosfera bude odlična i pravi šou – rekao je on.

Foto: Printscrean

Otkrio je da se u njegovoj kući poslovi dele, a najveću podršku ima upravo od supruge.

-Supuga je glavni menadžer. Jedno drugom pomažemo u svemu, sinovi takođe. Sin jedan se verio pre mesec dana, drugi ima devojku. Kad idem na nastupe, žena završava ostale poslove – istakao je Milorad.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

"Muzika može da stane, a poljoprivreda ne"

Pored muzike, Milorad se bavi i poljoprivredom, odnosno stočarstvom, pa u njegovom domaćinstvu ima i krava i svinja.

-To je posao koji nikada ne staje. Muzika može da stane, a poljoprivreda ne. Čuvam 4 krave i one nam donose mnogo, sigurno 2.000 evra. Svinje takođe imam i tu se zaradi. Nije velika obaveza. Ujutru se pomuze i to je to, nahraniš ih preko dana – ispričao je za Grand.