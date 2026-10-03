Slušaj vest

Milan Milošević pokazao je deo svog doma koji je uredio kao pravi mali kutak za uživanje. Na fotografijama koje je objavio vidi se zastakljena terasa, uređena poput dnevne sobe, sa udobnom garniturom i televizorom.

Poseban utisak ostavlja stakleni plafon kroz koji se pruža pogled na nebo, dok pažljivo odabrane lampe i cveće prostoru daju toplu, romantičnu atmosferu. Čini se da je upravo ovaj kutak jedan od Milanovih omiljenih delova kuće — mesto na kojem može da se opusti, ali i da na televizoru prati „Elitu“.

Svoj dom, koji je svojevremeno kupio honorarom od učešća u rijalitiju "Zadruga" uredio je po svom ukusu, te dominira bela boja nameštaja, kao i sivi somot.

Foto: Printscrean

"Kuća je na tri nivoa"

A o inspiraciji za uređenje dvospratnice na Altini svojevremeno je govorio:

- Podseća me to na more, morski fazon, minimalizam. Svetlo mi je sve, tako volim, opuštaju me ove boje. Kuća je na tri nivoa. Što se kuhinje tiče, tu sam najspretniji. Mnogo dobro kuvam kafu. U trpezariji ručam, ali najčešće stavim na tacnu pa tamo jedem! (smeh) Zvali su me 2017. da uđem u "Zadrugu", tu se promenio moj život - ispričao je Milan.

1/6 Vidi galeriju Kuća Milana Miloševića Foto: Printscreen