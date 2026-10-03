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Zoran Marjanovićpretučen je noćas, a kako se saznaje, on je slučaj prijavio policiji. Naime, Zoran Marijanović posvađao se sa prijateljem, nakon čega je došlo do tuče.

Kako se dalje saznaje, Zorana Marjanovića je prijatelj udarao više puta pištoljem u glavu, a sve se dogodilo noćas oko tri sata.

Zoran Marjanović je, pored toga, u policiji ispričao i to da su on i njegov prijatelj bili zajedno u stanu na Paliluli, nakon čega je došlo do incidenta. Zoran je nakon tuče dobio teške telesne povrde u vidu nagnječenja mozga.

Novinar televizije Pink Mladen Mijatović uključio se u jutarnji program kod Jovane Jeremić i tom prilikom otkrio nove detalje o prebijanju Marjanovića. Kako je Mijatović istakao, Marjanović odbija saradnju s policijom i odbija da otkrije identitet muškarca koji mu je naneo teške telesne povrede u vidu nagnječenja mozga.

1/7 Vidi galeriju Zoran Marjanović u Višem sudu u Beogradu Foto: Stefan Stojanović MONDO

- Oni su najverovatnije konzumirali alkoholna pića. Izvesno je da Marjanović ne želi da sarađuje sa policijom kako ne bi otkrio identitet osobe koja ga je pretukla, policija svojim metodama i operativim radom radi na identifikaciji i lociranju tog muškarca. Očekuje se da kada on bude lociran da da svoju izjavu šta je prethodilo incidentu i tuči i šta se stvarno dogodilo - otkrio je Mladen u jutarnjem programu TV Pink i dodao:

Foto: Kurir Televizija

- Za sada se vodi kao NN lice, uslovno rečeno napadač u ovom trenutku. Zoran Marjanović je sa povredama dovezen u Urgentni centar, ne znamo da li napadač ima povrede. Zoran ne želi da sarađuje s policijom i da otkrije ko je to bio. U ovom trenutku policija radi na identifikaciji tog lica - otkrio je novinar TV Pink Mladen Mijatović, prenosi Pink.rs