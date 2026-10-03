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Anđela Ignjatović Breskvica zablistala je prošle noći na koncertu Magla benda u Kragujevcu, gde je svojom pojavom izazvala delirijum kod publike!

Mlada muzička zvezda pojavila se u zanosnoj, dugoj haljini, sa otvoru na poprsju, elegantnom, a dovoljno intrigantnom da pokupi sve poglede i izazove neverovatne reakcije prisutnih.

Nakon što ju je srdačno dočekao, Breskvica je sa Vladanom Savićem na bini u duetu zapevala pesmu "Ko si ti", nakon čega je izvela svoje hitove "Čini" i "Vampir".

Brojna deca oduševljeno su prišla bini čim su videla da je Breskvica gošća, a pevačica im je prišla, čučnula i ljubazno ih pozdravila, pružila im ruku i poslala poljupce.

Breskvica na koncertu Magla benda Foto: Privatna arhiva

Sjajna energija osetila se i među izvođačima i među publikom, a čim je sišla sa scene Breskvica se obratila momcima iz Magla benda.

- Svako ko me zna, zna da sam najveći fan Magla benda. Srce mi je puno kada vidim koliko ih svi volite i slušate i koliko su uspeli A večeras sam ja stajala sa njima na bini i ponovo, po milioniti put, želim da im se zahvalim. Bila mi je čast... - poručila je Breskvica putem svog Instagrama profila.

Gostovanje kod Magla benda usledilo je po Breskvicinom povratku sa američke turneje, a odmora u oktobru neće imati jer je čitav mesec popunjen nastupima.

Kurir.rs

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