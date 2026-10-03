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Dragan Stojković Bosanac, iz braka sa svojom voljenom suprugom dobio je sina Aleksandra i ćerku Aleksandru. Dok naslednicu svi dobro znamo, s obzirom da se bavi pevanjem i bila je deo i muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", o sinu se gotovo ništa ne zna, a javnost do nedavno nije ni imala prilike da vidi kako izgleda naslednik kompozitora.

Jednom prilikom, Aleksandra Džidža objavila je sliku s porodičnog ručka i tada je po prvi put pokazala brata.

Za razliku od sestre, Bosančev sin Aleksandar izabrao je potpuno drugačiji put. On vodi miran život daleko od medijske pažnje i nikada se nije pojavljivao na javnim događajima.

Foto: D.S.BOSANAC_OFFICIAL, INSTAGRAM / SCREENSHOT

Pored sina Aleksandra, medijske reflektore vešto izbegava i Bosančeva supruga Dunja. Ona se takođe nikada nije pojavljivala u medijima, a u javnosti je viđena svega nekoliko puta, i to kada je sa suprugom prisustvovala važnim događajima.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Džidža Stojković Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić