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Predrag Rajković i Ana Rajković skoro deceniju već uživaju u svojoj ljubavi. Ovaj par danas proslavlja 9 godina braka, a Predrag Rajković je naravno svojoj supruzi kupio poklon.

Obično za godišnjicu žene dobijaju cveće, možda neku večeru, ili neki vid poklona da čisto ne bude da je muškarac zaboravio važan datum. Ali, kada je reč o Predragu i generalno muškarcima koji su sportiste, situacija je mnogo, mnogo drugačija, pa je Ana, može se slobodno reći dobila poklon koji je san svake žene.

Uz mačku i skup nakit

Predrag Rajković iznenadio je suprugu preslatkom malom macom, koja je odmah osvojila Anino srce. Manekenka nije krila koliko ju je ovaj gest oduševio, pa je sa pratiocima podelila prelepe vesti i pokazala novog ljubimca.

„Naš novi mali član... Najslađi i najdragoceniji poklon za devetogodišnjicu“, napisala je Ana u opisu objave, ali to nije sve.

Pored neobičnog i emotivnog poklona, fudbalski reprezentativac se potrudio da ovaj jubilej učini dodatno nezaboravnim. Ana je od supruga dobila i skupocenu ogrlicu sa potpisom prestižnog brenda Cartier.

Manekenka je pokazala delić slavljeničke atmosfere, a njena objava na Instagramu ubrzo je privukla veliku pažnju i prikupila brojne čestitke povodom godišnjice braka.

Foto: Printscrean

"Živimo na relaciji Džeda - Beograd"

Ana Rajković se nakon dužeg perioda medijske pauze pojavila na jednom gradskom događaju i otvoreno govorila o detaljima iz privatnog života. Kako sama ističe, prethodni period posvetila je maksimalno svojoj najmlađoj ćerki Nori, koja je nedavno proslavila drugi rođendan.

- Dugo se nisam pojavljivala u javnosti jer sam uživala sa decom i potrudila se da budem najviše vremena sa Norom u njenom najranijem detinjstvu. Ništa mi nije nedostajalo. Trenutno živimo na relaciji Džeda – Beograd, u zavisnosti od toga gde Peđa igra, kaže Ana i priznaje da je posle dva sina, ćerka postala zvezda u njihovom domu.

1/8 Vidi galeriju Ana Rajković Foto: Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram, Printscreen

- Nisam mogla ni da shvatim koliko će ona radosti doneti u našu porodicu. Uvek je sve bilo podređeno dečacima, a ona je sada naša zvezda. Fizički je potpuno preslikana tata, ali karakterno je ista mama. Loptu ne voli uopšte, ali zato obožava da se snima, slika i peva. Popne se na sto u dnevnoj sobi i priredi nam pravi scenski nastup - rekla je za Blic.