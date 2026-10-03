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Održana je velika beogradska audicija za novu generaciju projekta Youth Stars, koje su okupile izuzetan broj talentovanih mladih ljudi iz cele zemlje i regiona.

Svi oni došli su sa istim snom – da stanu na veliku binu, izgrade autentičnu muzičku karijeru i dobiju priliku da uče od vodećih stručnjaka iz muzičke i scenske industrije.

Konkurencija je bila izuzetno jaka, a vladala je prava stvaralačka energija i borba za svako mesto. Stotine prijavljenih kandidata pokazalo je svoj glas, scenski pokret i nezaustavljivu strast prema muzici- želeći da obezbede rad sa najboljim vokal koučevima, koreografima, stilistima i producentima. Međutim, pravila projekta su jasna – samo nekolicina najtalentovanijih i najspremnijih kandidata dobiće ovu neverovatnu šansu da postane deo nove generacije Youth Stars tima.

Zadatak da među mnogobrojnim kandidatima prepozna one sa posebnim X-faktorom imao je stručni žiri sastavljen od prepoznatljivih imena domaće scene. Članove žirija činili su frontmen grupe Tropiko bend Aleksandar Cvetković Sale Tropiko, mlada zvezda Iva Grujin kao predstavnica prve generacije YouthStars-a, muzički producent Nemanja Mihajlović, kao i istaknuta koreografkinja Katarina Lazareski.

1/10 Vidi galeriju Audicija za novu generaciju Youth Stars Foto: Live Production

Žiri je pažljivo procenjivao svaki detalj – od glasovnih mogućnosti, preko muzikalnosti, do scenske harizme i spremnosti na predani rad.

Posebnu podršku novim kandidatima pružio je ovogodišnji sastav YouthStars-a – Đorđe Jovanović, Ema Novaković, Ena Gogić i Marijo Jovanović. Oni su tokom celog dana bili uz svoje buduće kolege, delili sa njima iskustva sa letnje turneje Balkan Youth Festa, pružali im reči ohrabrenja i pomažući im da savladaju tremu pre izlaska pred žiri.

Odluka o tome ko su novi članovi koji ulaze u intenzivni proces priprema i mentorske radionice biće doneta uskoro, a imena onih koji su izborili svoje mesto pod reflektorima biće zvanično objavljena na kanalu i društvenim mrežama Balkan Youth Festa.