Slušaj vest

Marija Šerifović u poslednje vreme, gotovo svakog dana svoje pratioce na društvenim mrežama izenadi noovm objavom i pričom o odnosima i o ljubavi. Pevačica, u prethodnom periodu nije baš često delila ovakav sadržaj na mrežama, ali izgleda da su česta putovanja na Bali dosta uticala na njen život i pogled na svet.

Marija već nekoliko dana deli priče koji se uglavnom tiču ljubavi, pa je danas uz fotografiju zalaska sunca na moru, objavila i jedan dugačak tekst, koji goovori o tome koliko je važno da verujemo u sebe i svoje snove.

- Možda je jedna od najvažnijih stvari u životu da nikada ne izgubimo sposobnost da zamislimo ono što još ne postoji.

Da maštamo.

Ne kao deca koja ne poznaju stvarnost, već baš suprotno. Kao ljudi koji je poznaju dovoljno dobro, a ipak odbijaju da poveruju da je ono što danas žive sve što im pripada - napisala je ona pa dodala:

Foto: Printscrean

Neke svoje snove ne morate nikome ni da kažete. Neka ostanu samo vaše. Neka vas čekaju pred spavanje, u onih nekoliko minuta tišine kada nema publike, nema razuma, nema pitanja kako i kada. Samo vi i jedna slika života koji se još nije dogodio.

Jer gotovo sve što smo jednom postali, nekada je postojalo samo kao misao koju niko drugi nije mogao da vidi.

A onda postoje ljudi - osvrnula se na bliske ljude u svomm, ali i tuđim životima:

Oni retki, zbog kojih je strašno važno koga puštamo blizu sebe. Ljudi koji ne moraju da razumeju svaki naš san, ali nikada ne učine da ga se postidimo. Koji nas ne vraćaju na zemlju svaki put kada pogledamo prema nebu. Koji umeju da veruju u ono što i onda kada mi na trenutak izgubimo tu sposobnost.

Možda je to jedan od najčistijih oblika ljubavi. Kada neko veruje u ono što još nisi postao.

I JOŠ PAŽLJIVIJE ČUVAJTE LJUDE KOJI IH PREPOZNAJU DOK SU JOŠ NEVIDLJIVI.

Jer neke stvari u životu ne kasne.

Samo im treba vremena da stignu do nas.

1/7 Vidi galeriju Marija Šerifović na proslavi kod Jovane Pajić Foto: Nemanja Nikolić