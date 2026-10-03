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Voditeljka Milica Kon jednom prilikom šokirala je sve izjavom o braku, te je priznala da joj problem kada bi njen suprug Marko Kon bio sa drugom ženom.

-Može da konzumira drugu ženu, znači može da bude u intimnoj vezi sa drugom ženom, ali ne sme da se zaljubi u nju. Ako se zaljubi u nju, e onda sam razočarana, sad sam ozbiljna. Može da ima devojku sa kojom se viđa, ali da ja to znam, mogu i da gledam, malo da virnem, ali ne kažem da je to bilo - izjavila je Milica u emisiji "Bunker".

Takođe, otkrila je i da joj suprug dozoljava svu slobodu.

- Verovale ili ne, mene suprug podržava u devojačkom životu! Kaže mi ''kad ćeš ti da izađeš sa drugaricama malo?'' Da mi pare, ja izađem, provedem se, napijem se i to je to. On zna da ću posle da budem dobra i poslušna - rekla je ona.

1/8 Vidi galeriju Marko i Milica Kon Foto: Kurir TV, Kurir Televizija, Printscreen/Premijera

Molila ga da se razvedu

Milica je jednom prilikom govorila da je u nekom trenutku molila Marka da se razvedu

- Kada sam u jednom trenutku imala problem sa kilažom, molila sam Marka da se razvedemo i da mi uzme decu. Rekla sam mu ''Molim te Marko da se razvedemo na šest meseci samo da smršam''. Želela sam malo da propatim, malo da mi ne da decu, samo da smršam. On je na sve to odgovorio zaprepašćeno i rekao da su mi ideje užasne, pa da to ne govorim javno, ali evo, sada sam rekla" - ispričala je ona, a zbog testamenta se odrekla familije.