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Učesnici „Elite“ dobili su novi zadatak od Velikog šefa – da imenuju tri osobe za koje smatraju da su najnesrećnije u Beloj kući. Tokom razgovora o onima koji se svakodnevno bore sa ličnim problemima, emocije su preplavile učesnike, a posebno Anđelu.

Kada je došao red na nju, jedan od učesnika istakao je da je i ona, baš kao i on, prošla kroz težak životni gubitak, zbog čega smatra da je među najnesrećnijim osobama u Beloj kući.

„Aneli, Car, Matora... Ima dosta ljudi koji su nesrećni na svoj način. Anđela, ti si isto nesrećna kao i ja. Doživeli smo istu nesreću, gubitak člana porodice. Znam da ljudi ne mogu da razumeju nekad tvoju tugu“, rekao je on.

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš zastašuje cimere Foto: Printscreen Instagram

Anđela se rasplakala

Njegove reči posebno su pogodile Anđelu, koja nije uspela da sakrije emocije. U jednom trenutku počela je da plače, dok su ostali učesnici pažljivo slušali razgovor.

On je potom istakao da, uprkos svemu što se tokom rijalitija dešavalo, Anđeli ne može da uputi ružnu reč, jer razume bol koji nosi u sebi.

„Ti si neko kome ne mogu da kažem ništa ružno. Imaš grešaka koje si napravila, ali napravila bi sto puta veće, samo da nemamo te probleme koje ćemo stalno nositi sa sobom i u sebi“, dodao je.

Ove reči su očigledno pogodile Anđelu u najosetljiviju tačku. Dok je slušala njegovo izlaganje, suze su joj krenule niz lice, a njena reakcija pokazala je koliko joj je tema gubitka i dalje bolna.

U Beloj kući zavladala je tišina, a ovaj trenutak pokazao je da iza brojnih rasprava, sukoba i rijaliti odnosa učesnici ipak nose teške životne priče i lične gubitke o kojima nerado govore.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscreen

Anđelina emotivna reakcija privukla je posebnu pažnju, jer je još jednom pokazala koliko je tuga zbog gubitka bliske osobe nešto što vreme ne može jednostavno da izbriše.

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