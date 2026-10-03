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Kompozitor Marko Kon smršao je 40 kilograma,a njegova supruga Milica Kon svojevremeno je govorila o njegovoj borbi, ali i svojoj želji da omrša. Zbog želje da smanji kilograme, Milica je, kroz osmeh priznala da je bila spremna čak i da se razvede.

Milica Kon naime, svojevremeno je zaintrigirala javnost, priznanjem da je pomišljala na razvod, od supruga, koji joj je bio oslonac u najtežim životnim periodima. Ipak, za medije je otkrila da je sve imalo neku drugu, duhovitu konotaciju.

- Kad sam pričala o razvodu i kilaži, moja kilaža je bila u pitanju. Marko inače ima ozbiljan dijabetes. A kod mene je ljubav nagojila, odnosno njegovo kuvanje.

Mnoge moje drugarice su se razvele i posle razvoda i sve su na Instagramu i na Tiktoku procvetale. Ja kažem: "joj bre Marko vidi smršala je 20 kg za mesec dana.

1/5 Vidi galeriju Milica Kon Foto: Kurir Televizija, Kurir TV

Daj malo da se razvedemo. Malo mi ne daš decu neke stresne situacije. samo da smršam šest meseci, pa ćemo lako posle. Ja sam to svima pričala u smislu da je to dobra metoda za mršavljenje, ne zaista da se razvedemo.

Onda se osvrnula na borbu svog supruga, koji je za krattko vreme smršao čak 40 kilograma:

- Inače, Marko je dosta smršao jer je dobio fenomenalnu doktorku na institutu i ona mu je pogodila pravu terapiju i dala dobru ishranu.

"Unosio sam 600 kalorija dnevno"

Marko Kon izneo je svojevremeno svoju stranu priče, ističući kako je uspeo da izgubi čak 40 kilograma:

- Stalno pričamo o nekoj ličnoj odgovornosti i da li ona postoji. Međutim, gojaznost i dijabetes su bolesti i nema govora da to nije tako. Zaista mislim da ne postoji čovek koji želi da bude gojazan. To što se pravda lenjošću, to nije tačno. Ljudi ne znaju kakvi su napadi gladi kada čovek ima neki hormonski disbalans. Moja gojaznost nije bila produkt lenjosti, kao što mislim da nije ničija - rekao je Marko Kon, pa je dodao:

- Ja kada ugledam hranu otvore mi se oči, a neko drugi prođe pored nje lagano. To je kao kocka, neko prokocka kuću, a nekome je zanimljivo samo malo da se izigra i izađe bez posledica.

1/6 Vidi galeriju Marko Kon Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić, Kurir

Moja želja za hranom se nikad nije završila. Godinama sam tvrdio da sam ja za celo čovečanstvo važan, jer onog trenutka kada ja budem smršao, naći će lek za to. Ja sam zapravo u pandemiji korona virusa imao haos od kilaže. Ispekao sam 100 krofni jednog dana, sušio rezance, mnogo sam voleo da kuvam i jedem. Ugojio sam se stravično, tako da su počele da me stežu trenerke. Onda sam shvatio da je ta izolovanost dobra jer kada si u društvu, teško je biti na dijeti jer te svi teraju da jedeš, kao: "Ne moraš baš danas".

Prvih 10 dana sam jeo samo trave, 600 kalorija dnevno, to je vangla puna salata sa maslinovim uljem, so i to je to. Bio sam u fazonu, sad držim dijetu, ako se posle ovoga ne desi ništa, odustajem.To je dalo rezultat, ali kod dijete ima jedna stvar, a to je da se umoriš od jedne dijete, pa pređeš na drugu, na treću i tako.

Ta prva dijeta, mogu da kažem veganska je stvarno dala rezultate, a onda sam jeo samo meso, pa malo masti dijetu i tako. Skinuo sam nekih 40 kilograma, a smanjivao sam i količine, Počneš, a onda sve manje i manje dok ne navikneš. Ono što daje rezultat su male količine i sporo žvakanje. Što sporije jesti. To je dalo rezultat i ja sam se osećao zaista dobro.

kurir / blic

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