- Mateja Matijević je osoba koja me je uvredila bez ikakvog razloga. Međutim, on se izvinio, pa njega neću. Nominujem Marka Stefanovića. Naš raskid se desio posle Uskrsa. Rekla sam razlog raskida juče, a on je bio taj koji se iselio iz našeg doma, koji smo zajedno gradili. Nisam ja bila prva ta, koja je novinarima otkrila šta je razlog i šta se dešava. Ja sam bila tužna, dane sam provodila kod kuće, razmišljala sam gde sam pofrešila, sve do trenutka dok nisam saznala da ima devojku. Bila sam povređena, ali sam se kao Feniks izdigla iz svega. Kada se sve to desilo, osetila sam se kao da je crni oblak nestao. Partner dođe i prođe, što ste lojalniji, vi ćete ispasti varalica i ološ. Ne ume da ceni zlato, onak ko je naviknut na blato. Ja sam doživela da osoba s kojom sam četiri godine bila, govori kako me je udarao ku*cem po čelu, da me tako ponižava - rekla je Sanja.