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Prva je tokom nominacija Odabranih Sanja Grujić otkrila kome najviše želi da vidi leđa nakon što je tokom prošle noći u Elitu ušao Marko Stefanović.

 - Mateja Matijević je osoba koja me je uvredila bez ikakvog razloga. Međutim, on se izvinio, pa njega neću. Nominujem Marka Stefanovića. Naš raskid se desio posle Uskrsa. Rekla sam razlog raskida juče, a on je bio taj koji se iselio iz našeg doma, koji smo zajedno gradili. Nisam ja bila prva ta, koja je novinarima otkrila šta je razlog i šta se dešava. Ja sam bila tužna, dane sam provodila kod kuće, razmišljala sam gde sam pofrešila, sve do trenutka dok nisam saznala da ima devojku. Bila sam povređena, ali sam se kao Feniks izdigla iz svega. Kada se sve to desilo, osetila sam se kao da je crni oblak nestao. Partner dođe i prođe, što ste lojalniji, vi ćete ispasti varalica i ološ. Ne ume da ceni zlato, onak ko je naviknut na blato. Ja sam doživela da osoba s kojom sam četiri godine bila, govori kako me je udarao ku*cem po čelu, da me tako ponižava - rekla je Sanja.

Sanja Grujić i Filip Car Foto: Printscreen Pink, Kurir

- Sanja, a gde ste vi živeli? - upitao je Ivan.

- Stan je ostao prazan, a moj otac nam je dao kuću, koja je sada skroz sređena, samo mi više nismo zajedno. Ja moram da kažem da da sam ja bila razlog jer Marko nije bio u dobrom odnosu sa porodicom, ne bi bio u dobrom odnosu sa njim posle ''Elite 8''. Marko je moj najveći životni poraz. On sada sve najgore govori o meni, samo da bi me ogadio jednoj osobi koju sam upoznala spolja, a s njim nisam bila. Marku se stvorila frustracija kada je saznao za to, jer sam ja bila veoma lojalna - istakla je Sanja.

Marko Stefanović, bivši rijaliti učesnik koji je tokom boravka pred kamerama uspeo da privuče veliku pažnju javnosti, ponovo je dospeo u centar interesovanja. Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Prinscreen/Instagram

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18:18
STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV