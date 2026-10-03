Demonstracije u Francuskoj dovele su do razaranja i pljački, uključujući i auto bivšeg učesnika 'Zvezde Granda'.
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ZVEZDI GRANDA DEMOLIRALI AUTO PA GA POKRALI! Hitno se oglasio: Pljačkaju i razbijaju...
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U Franucuskoj su već danima neredi.
Demonstranti ulaze u žestoke sukobe sa policijom i čak i pljačkaju i razbijaju lokale u ovoj zemlji, a već sada su stradali i mnogi automobili koji su se našli na putu demonstrantima.
Jedan od auta koji je oštećen je i auto koji je u vlasništvu bivšeg učesnika takmičenja "Zvezde Granda" Daniela Trenčovskog.
Ovaj pevaču, koji je inače Makedonac, već godinama živi u Francuskioj jer u Parizu ima najviše nastupa.
Zvezda Granda u paklu Foto: Kurir
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Međutim, trenutno stanje u ovoj zapadnoj zemlji uznemirilo je mnoge pa i njega. Naročito nakon novog incidenta.
Njemu je obijen i razbijen auto, a iz automobila su mu ukrali miksetu i ozvučenje.
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