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U Franucuskoj su već danima neredi.

Demonstranti ulaze u žestoke sukobe sa policijom i čak i pljačkaju i razbijaju lokale u ovoj zemlji, a već sada su stradali i mnogi automobili koji su se našli na putu demonstrantima.

Jedan od auta koji je oštećen je i auto koji je u vlasništvu bivšeg učesnika takmičenja "Zvezde Granda" Daniela Trenčovskog.

Ovaj pevaču, koji je inače Makedonac, već godinama živi u Francuskioj jer u Parizu ima najviše nastupa.

1/5 Vidi galeriju Zvezda Granda u paklu Foto: Kurir

Međutim, trenutno stanje u ovoj zapadnoj zemlji uznemirilo je mnoge pa i njega. Naročito nakon novog incidenta.

Njemu je obijen i razbijen auto, a iz automobila su mu ukrali miksetu i ozvučenje.

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