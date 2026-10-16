PREPISAO JOJ LUKSUZNU KUĆU, A ON OSTAO BEZ KROVA NAD GLAVOM! Pevačica priznala: "Odmah sam znala da je poseban"
Bivša partnerka Petra Graše, pevačica Danijela Martinović, započela je novo životno poglavlje sa bivšim policijskim inspektorom Josipom Plavićem. On je napravio nesvakidašnji potez o kojem i danas svi bruje kada joj je prepisao vrednu porodičnu imovinu.
Pevačica Danijela Martinović već duže vreme uživa u harmoničnoj vezi sa bivšim policijskim inspektorom. Par je nedavno započeo zajednički život, pa se pevačica iz svog stana u zagrebačkom naselju Bundek preselila u kuću u mestu Štakorovec blizu Dugog Sela, na samo dvadesetak minuta vožnje od Zagreba.
Poklonio joj imanje i pejntbol park
Njihova ljubavna priča nedavno je krunisana neverovatnim gestom, pošto je Plavić odlučio da svojoj izabranici potpuno besplatno prepiše luksuznu nekretninu.
U pitanju je imanje ukupne površine od čak 1.269 metara kvadratnih. Sama kuća ima 94 kvadrata, dok se prostrano dvorište prostire na 1.051 kvadrat, a na ovoj adresi nalazi se i popularni pejntbol zabavni park. Ono što je posebno privuklo pažnju javnosti jeste ugovor o poklonu. Josip je ovu vrednu imovinu prepisao Danijeli, ali se tom prilikom potpuno odrekao prava doživotnog korišćenja (izdržavanja), te je tako zakonski ostao "bez krova nad glavom".
Ljubavna priča ovog para počela je nesvakidašnje 2023. godine, kada je Danijelina advokatica podnela prijavu zbog krađe identiteta preko interneta, a slučaj je bio dodeljen upravo inspektoru Plaviću. Inače, Plavić je pre oko dve godine napustio posao u policiji i vratio se muzici, te sada svira u bendu "Iznad zakona".
Pevačica, koja je sa Petrom Grašom provela 24 godine pre raskida, ne krije koliko je ispunjena u novom poglavlju. Prisećajući se prvog susreta sa Josipom, Danijela je ispričala:
"Iako je razgovor bio služben, a situacija u kojoj sam se našla meni potpuno nepoznata, odisao je staloženošću i mirom. Na samom kraju razgovora, umesto "doviđenja", rekao mi je: "Neka vas prati osmeh." Odmah sam znala da je reč o posebnoj osobi. Josip je čvrsto usidren, kod njega nema tenzija, uvek pronađe način i svemu pristupa temeljno. Josip i ja smo više od lepog para. Ali po pitanju privatnog života nisam baš vična pričanju, ali zaista sam izuzetno srećna."
Da im zajednički život prija i da su maksimalno posvećeni uređenju novog doma u Štakorovcu, potvrdila je pevačica:
"Josip je moja luka. Našoj se kućici veoma radujem jer je već sad doživljavam kao našu oazu. Puno je detalja vezanih za kuću kojima smo posvećeni i zahvalna sam što smo okupili tim ljudi koji predano radi na izgradnji našeg doma."