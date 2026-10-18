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Anica Milenković nedavno je u velikoj ispovesti govorila o svojoj porodici, odrastanju, a kako je istakla, dobar odnos sa ocem nije imala. Nekoliko dana nakon njene ispovesti, domaći mediji otišli su u rodno mesto pevačice i razgovarali sa njenim ocem. Njegove reči prenosimo u celosti.

Kako tvrdi, Anica je odmalena donosila odluke na svoju ruku i nije želela da sluša njegove savete, što je po njegovom mišljenju uticalo i na njen životni put:

- Ona da je poslušala, da je ostala kod Mileta ona bi bila velika zvezda do dan danas. Ali ne znam, nekako je imala uvek svoju neku odluku koja je dovela do ovoga da bude vozač u Americi. Došla i meni kaže: "E znaš ti tata ja menjam i gume", ja kad sam bio prevoznik ti se nisi ni rodila.

Spomenuo je i stariju sestru Anice Milenković, Zlatku, uporedivši njihove glasovne mogućnosti i odnos prema estradi:

- Anica se nije plašila i to je bio možda jedna njena dobra osobina. Dok na primer ova starija ćerka Zlatka ona bolje peva. Ona peva slično, ima taj glas kao Zorica Brunclik i više, jači, može da iznese. Međutim ona je bila sramežljiva, ona je išla sa njom, išli smo mi po koncertima i znam da je nešto Boki pokojni Milošević i Miroslav Ilić, dolazili su da njoj snimaju za džabe kasetu, ali ona nije htela. Kaže: "Tato, ja ne mogu da se popnem na astal i da mi neki stavlja pare u grudi i to sve", međutim Anica, to nije za nju ništa, da l' na sto, da l'... Nije se ona stidela apsolutno.

1/5 Vidi galeriju Anica Milenković Foto: Printscreen, Zorana Jevtić

Odlazak u Ameriku

Otac se osvrnuo i na pevačicin odlazak u Ameriku, navodeći da je Srbiju napustila u poodmakloj trudnoći sa partnerom:

- Pa da vam kažem nešto, ona je odlazila za Ameriku, koliko ja znam, ostala je trudna, pa da bi tamo rodila dete, ona je otišla valjda u sedmom mesecu, tako nešto. Međutim, taj njen bivši supružnik, čije je dete prvo rodila, je bio iz Hrvatske neki izbeglica, možda će ona bolje to da... Pa je ona njega upoznala sa Brenom kad je bila valjda u Australiji i tu su se spanđali, međutim kad je on, između Amerike i Australije ima isto zakon, moraš da budeš šest meseci, šest izađeš, međutim, kad je on došao s njom tamo njega su vratili i valjda se nikad više nije ni pojavio, ne znam. Posle je ona našla drugog, normalno.

Tamo se, kako kaže, suočila sa velikim borbama, kako oko zdravlja deteta, tako i oko same egzistencije:

- Ona je imala nezgodaciju sa tim sinom, oštetili su mu bubnu opnu, ja tačno ne znam. On nosi neki aparat koji ovde košta mnogo, a tamo ga džabe dobija. To je verovatno prilikom porođaja, ja sam tako čuo, njihova greška, greše i doktori.

Anica se u Americi snašla, a tata kaže:

- To je njena greška, što ona misli da sve što leti, sve se jede, a nije nešto... U životu moraš nešto da prođeš i da platiš da bi znao.

Iako su godinama udaljeni i sa nerazrešenim sukobima, otac se prisetio situacije od pre nekoliko godina kada mu je ćerka poslala novac:

- Dođe on i kaže evo Anice ja sam s tvojim tatom evo ga on ovde i dajem mu 400 dolara što si mu poslala. Evo da ga čuješ, ja kažem jeste dao mi čovek 400 dolara. Ja nisam ni tražio od nje pare, ali dobro, dobro se osećaš posle tolikih godina. Mada, to je bilo pre jedno možda, hajde da kažem jedno sedam godina, ne znam tačno toliko. On je umro. Eto to je što je bilo. Ali najgore je što smo mi imali neke pre toga stvari. Al' sad da ne iznosimo to u javnost neću da iznosim.

1/12 Vidi galeriju Anica Milenković nekad i sad Foto: Zorana Jevtić, Pritnscreen, Printscreen

"Imao sam i probleme sa policijom sa njom"

Govoreći o razlozima zbog kojih je došlo do jaza među njima, otac je izneo tvrdnje o prošlosti i greškama koje joj zamera:

- Ona je moja ćerka, sve su moje ćerke, e sad kako one mene poštuju tako i ja njih. Jedino što malo više poštovanja imam od ove ćerke Zlatke, srednje. To je jedina ćerka koja ima veće poštovanje. A od nje, šta znam, ona je to rano krenula i smatrala da ona može da ostvari sve. Međutim ja sam imao i probleme sa policijom sa njom, jer je ona pravila i sa pokojnim dedom neke stvari grešne, što je možda i nagovorio taj Miša, al ne znam, ne mogu da krivim čoveka, Miša je bio dobar čovek ne znam šta je tu bilo, tako da smo se mi nekako odaljili.

Na pitanje na šta tačno misli kada kaže "grešne stvari", otac Anice Milenković je rekao:

- Pa nešto je i krila ona, svoje valjda probleme i zahteve. Međutim, postoje neke stvari... Trebalo je da ceni sebe recimo da je zvezda, a da je za nju bubnjar zadnju u orkestru. Ako si ti zvezda i pevaš u jednom elitnom restoranu u Budvi "Pod lozom", tu peva Lepa Lukić i ostali i ti da nađeš nekoga, mlada si, nekoga na svom nivou, harmonikaša, gde ćeš sutradan da imaš uspeh kao što je Viki Viljković i ti se uhvatiš sa jednim bubnjanom koji je oženjen, ima i decu, ti guraš kolica, a on šeta sa ženom i decom.

Na pitanje kakav je njegov stav prema tome što se Anica nedavno ponovo muzički aktivirala, rekao je:

- Ona sad to ne može da vrati, tu slavu, da se razumemo. To što je ona otpevala, ima ona neke pesme koje i ne znam ja, i tamo je snimala šta i kako... Ali ona je osoba prijatna koja ne misli da je ona neka zvezda. Krasi je to što ima toliko pamćenje da zna mnogo pesama. Ona može da izdraži celu svadbu recimo i da peva dan i noć.

U jednom trenutku progovorio je i o svom zdravlju, priznajući da bije bitku za život i da se suočava sa teškom dijagnozom:

- Sine, ja sam srčani bolesnik, tri puta sam trebao da idem na operaciju, meni srce pola radi, pola ne radi, ništa ne radi. Dva kilograma, ja ne mogu da otvorim flašu. Ja nisam bolestan ovako, ali čovek mi kaže, ja pitam: "Koliko ja mogu da živim?", kažeš: "Možeš da živiš pet sati, možeš da živiš i pet meseci, po meni ti nećeš da dočekaš do Nove godine". E sad ću da idem na operaciju, pa šta mi bude...

Na pitanje da li veruje da će mu se Anica naći i pomoći mu u ovim trenucima, njen otac je zaključio:

- Neće ona da bude od pomoći. Neće, pre će da budu druge tu i moj sin, ali ona neće.

Uprkos svemu, svojoj ćerki i unucima uputio je reči podrške:

- Nek je živa i zdrava i nek pazi na decu da vam kažem to. Ima zlatnu lepu decu. To su moji unučići. Mada unuk ne zna srpski, unuka malo više zna.