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Bora Santana, nekadašnji učesnik rijalitija, otvorio je vrata svog novog stana koji je iskeširao 200.000 evra! On je pred kamerama pokazao kako je pazio na svaki detalj, međutim, posebno je iznenadio javnost kada je otvorio frižider.

Na samom početku razgovora i šetnje kroz stan u emisiji "Rijaliti rešetanje", Bora je sa ponosom predstavio svoj životni prostor i prvo otkrio šta se dogodilo sa njegovom prethodnom nekretninom:

- Taj stan sam prodao pre ''Elite 9'', i kupio ovaj. Ovde je trebao da bude radni sto, za moj podkast - rekao je Bora pokazivajući svoje prostorije.

1/19 Vidi galeriju Novi stan Bore Santane koji je platio 200.000 evra Foto: Printscreen Pink

Voditelj ga je pitao šta bi bilo kada bi soba progovorila i da li ga posećuju devojke:

- Kada dođu u dnevnu sobu, one ne izlaze odande. Ne može svaka da bude u spavaćoj sobi. Imam jednu devojku s kojom se viđam. Viđamo se nekim mesec, dva. - rekao je Bora.

Živi momački život

Santana nije krio da mu je frižider prazan, pa uprkos tome što je uložio, kako kaže, oko 200.000 evra, otkrio je da živi momački život i od hrane trenutno ima samo viršle. Međutim, pića nije manjkalo. Na šanku pored, kamere su snimile sitan novac, a kako se našalio, novčanice od deset dinara ga podsećaju na Elitu.

Foto: Printscreen Pink

- Živim momački život. Prazan je frižider, ali ima pića. Evo i hrana za Foksi. - rekao je Bora, a na pitanje koliko ga je nova gajba koštala, rekao je sledeće:

- Nije me koštala manje od 180.000 evra. Ova polica nije ispod 4.500 evra. - rekao je Bora, zatim se osvrnu na svoje prijateljstvo sa Milicom Veličković:

"Mi smo emotivno, prijateljskom odnosu"

- Milica Veličković je moja prijateljica. Mi smo u emotivno, prijateljskom odnosu. pomažemo se, dajemo saveta jedno drugome. - rekao je Bora.

1/7 Vidi galeriju Milica Veličković Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

O odnosu sa Sanjom Grujić

S obzirom na to da su postojale spekulacija o tome da je kriv za raskid Sanje Grujić i Marka Stefanovića, tvrdi da se između njih nije dogodilo ništa osim muvanja u vreme kada je ona bila slobodna.

- Ništa. Bilo je muvanje. Ona je tad bila slobodna. Niti je ona završila sa mnom, niti ja sa njom. - rekao je Bora.

U prilogu ispod pogledajte šta je sve rekao:

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