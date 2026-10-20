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Katarina Živković otkrila je da se aktivirala na polju posla i priznala šta njena publika može da očekuje od nje.

Pevačica je priznala na šta je ovoga puta obratila više pažnje, a do sada nije.

"Ranije sam bila lenja"

Katarina je otkrila da je malo više aktivna na društvenim mrežama jer je to sada neophodno.

- U poslednje vreme sam se malo angažovala oko društvenih mreža, ranije sam bila lenja. Ja sam malo stara škola, mislila sam da je dovoljno da pevam i da ponekada gostujem u emisijama dovoljno, ali to odavno nije tako - rekla je Katarina za TV Adria.

1/5 Vidi galeriju Katarina Živković Foto: Print Screen, Printscreen, Kurir

- Plan su mi nove pesme, biće nastupa, samo ne ovoliko koliko sada, gotova je letnja sezona. Nakon toga ide album. Što se tiče saradnika biram stare i proverene, ne bih ih imenovala, zaboraviću nekoga - dodala je pevačica.

Suprug najveća podrška

Katarina se osvrnula na svog partnera i progovorila o odnosu sa njim. Sa osmehom je priznala da bi volela da u jednom trenutku dobije i devjčicu.

- Mi smo osam godina zajedno i stvarno nikada nisam pričala o njemu. On jeste bio i jeste moja najveća podrška. Da to nije tako publika bi to sigurno videla. Videlo bi se po mom izgledu, pesmama, nastupima, tako da mislim da naša dela govore više od reči ponekada - izjavila je Katarina za TV Adria i dodala:

1/5 Vidi galeriju Katarina Živković Foto: Privatna arhiva

"Sin je isti tata, devojčica će biti kao ja"

- Bezbrižna sam kada odem na nastup, znam da mi je dete sa ljudima koji ga najviše vole i onda sam spremna da dam sto posto sebe na poslu. Svakoj ženi je to jako potrebno. Stefan je isti tata, a devojčica će biti na mene, to su neke moje želje - nasmejala se Živkovićeva.