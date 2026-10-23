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Pre povratka na scenu 2021. godine, Slavko Banjac nije pevao više od dve decenije, a sada će se svojoj publici odužiti spektaklom koji priprema 17. novembra u MTS Dvorani.

Iščekivanje i nestrpljenje pred koncert počelo je već sada, a Slavko je organizovao konferenciju za medije. Tim povodom, okupili su se brojni prijatelji i saradnici, a ekipa Kurira zabeležilla je trenutak kada je legendarni pevač pustio glas i zajedno sa Acom Kosom zapevao svoj čuveni hit "Daleko negde ko zna gde".

- Tako je, Aco! - uputio je pevač pohvale svom prijatelju.

U videu ispod pogledajte kako je to izgledalo:

00:19 Aca kos zapevao sa slavkom Izvor: Kurir

- Čedomir i ja ćemo sedeti u prvom redu - otkrio je Aca medijima.

Za ovu priliku, Banjac je izabrao elegantno odelo, a prisutni su upriličili događaj svečanim odevnim kombinacijama.

Aca Kos i Slavko Banjac viđeni u luksuznom džipu

Podsetimo, naša ekipa je nedavno srela Slavka Banjca u srcu Vračara.

Posle kratke šetnje Banjac je ušao u obližnji restoran, ali ono što je bilo zanimljivo jeste da nije naručio ni piće ni kafu. Osoblje ga je srdačno pozdravilo, a pevač je zauzeo mesto za stolom i strpljivo čekao. Po svemu sudeci, razlog zbog kojeg je odbio da se zadrži uz osveženje bio je jednostavan čekao je nekoga.

Petnaestak minuta kasnije ispred restorana zaustavio se luksuzni BMW, a scena koja je usledila privukla je pažnju svih koji su se u tom trenutku zatekli u blizini. Iz automobila je za nas neočekivano izašao Aleksandar Kos, prijatelj Čedomira Jovanovića.

1/12 Vidi galeriju Slavko Banjac i Aca Kos Foto: Kurir

Čim je ugledao Banjca prišao pevaču i srdačno ga pozdravio.Izgrlili su se za sve pare. Njihov susret bio je topao i prijateljski. Razmenili su nekoliko rečenica uz osmeh, a sa njim je bila i saradnica koja je upravljala vozilom.

Atmosfera je odavala utisak da je reč o unapred dogovorenom sastanku, verovatno jednom u nizu onih koji prethode velikom koncertnom događaju koji Banjac priprema u MTS Dvorani.

Posle kratkog razgovora nije bilo mnogo zadržavanja. Banjac je tada zajedno sa Kosom i saradnicom ušao u BMW, nakon čega su se svi zajedno odvezli u nepoznatom pravcu.

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