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Bivši rijaliti učesnik i pevač Samir Ramović izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što je u emotivnom obraćanju progovorio o teškoj životnoj situaciji kroz koju prolazi. Kako je otkrio, njegova bivša supruga Ivana napustila je njega i njihovo dvoje dece. Samir je naveo da ona već devet meseci nema nikakav kontakt sa decom, dok je starateljstvo nad mališanima pripalo njemu.

Nakon što je podelio svoju priču, Ramoviću su počele da stižu brojne poruke podrške. Među onima koji su mu pružili reči ohrabrenja našao se i poznati voditelj Darko Tanasijević, koji mu se javno obratio putem Instagrama.

Foto: Kurir

Darko je ispod Samirove objave ostavio kratak, ali značajan komentar:

- Drži se, dobri čoveče.

Samir mu se ubrzo zahvalio na podršci i uzvratio lepim željama:

- Hvala ti, Dare, svako dobro ti želim.

Posle devet meseci odlučio da progovori

1/5 Vidi galeriju Samir Ramović Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Instagam

Samir je, inače, istakao da o porodičnoj situaciji dugo nije želeo javno da govori, ali da je došao trenutak kada je smatrao da mora da iznese svoju stranu priče. Kako tvrdi, za sve što je rekao poseduje materijalne dokaze, a odluku da se oglasi doneo je kako bi se zaštitio od, kako navodi, neistina.

- Ne želim i nisam govorio o tome sve ovo vreme, ali dođe trenutak kada čovek mora progovoriti kako bi zaštitio sebe od neistina. Apsolutno za svaku svoju reč imam materijalni dokaz - rekao je on.

Na kraju svog obraćanja, Ramović je jasno stavio do znanja da ne želi dodatno da produbljuje ovu temu. Poručio je da su mu deca prioritet i da želi da svoju energiju usmeri na njih, umesto na dalju raspravu u javnosti.

- Ovo je objašnjenje u najkraćim mogućim crtama i ne želim dalje da produbljujem ovu temu. Moj fokus su, pre svega, deca i ne želim da trošim svoju energiju na ovakve stvari - zaključio je on.

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