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Voditeljka Jovana Jeremić, koja je u velikoj ljubavi sa Tigrom, iznenadila je sve kada je usred studija na Pinku podigla nogu i pokazala šta radi pred početak jutarnjeg programa. Jovana, koja redovno trenira, iskoristila je vreme da pred početak emisije uradi vežbe. Ona se snimila i pokazala kako se razgibava, a onda se i osvrnula na svoj rođendan.

- U susret 36. rođendanu i novoj solarnoj godini koja počinje sutra - piše u opisu videa koji je objavila voditejka.

Jovana, dok stoji na jednoj nozi, drži tanjir sa zdravim obrokom i svećicom u obliku upitnika.

"Promenila sam stil života iz korena"

Inače, Jovana često vežba, ali i jako vodi računa o ishrani. Priznaje da je vrlo disciplinovana i da to da je ozbiljne rezultate.

- Ja nisam domaćica, u smislu da volim da kuvam, ali jesam kućni tip. Onaj sam tip žene koji voli da sve ima kod kuće, i ja znam da pravim ono što me interesuje. To je zdrava hrana, za mene, moju ćerku i goste. Ja volim obrok salate, ja zapršku, ulje, mesište ne podnosim. Ako je meso, onda mora da bude čisto meso perfektno - izjavila je Jovana Jeremić jednom prilikom putem svog Instagram profila.

Kada je reč o ishrani Jovana je otkrila da se pridržava saveta nutricioniste.

- Nutricionista je napravila revoluciju, meša namirnice kako ih niko nikada nije mešao. Promenila sam stil života i navike iz korena, meso sada maksimalno izbegavam, a najviše jedem ribu, posebno losos - rekla je Jovana, a istakla je i značaj fizičke aktivnosti.