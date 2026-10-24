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Pevač Peđa Medenica nastupio je u jednoj beogradskoj kafani, a tom prilikom otvoreno je govorio o solističkom koncertu, saradnji sa Aleksandrom Prijović, ali i nesvakidašnjoj opsesiji na koju je, kako sam priznaje, potrošio mnogo novca.

Iako važi za jednog od omiljenih pevača domaće publike, Peđa Medenica još ne planira veliki solistički koncert u Beogradu. Kako ističe, ponuda je bilo mnogo, ali ne želi da organizuje nastup samo zbog zarade.

– Nije vreme, jer mi fali još sedam-osam pesama. Ako pravim koncert, hoću da pevam svoje pesme i da sat i po barem ljudima ponudim ono što sam ja otpevao i napravio. Bilo je mnogo ponuda za koncert, ali ja hoću koncert za svoju dušu, a ne da uzmem pare – rekao nam je Medenica.

Foto: Privatna arhiva

"Shvatio sam da moraš da zaboraviš neke svoje emocije"

Pevač je otkrio i zašto je odlučio da ostane da živi u Bačkoj Palanci, iako je svojevremeno ozbiljno razmišljao o preseljenju u Beograd.

– Ja u šali volim da kažem da sam mesar, ali sam vegan. Ja sam pevač, ali ne živim kao da sam deo estrade. Pre deset godina sam razmišljao da se preselim u Beograd. Mene je ovde sve čekalo, i stan i posao za ženu, ali sam shvatio da, ako bih živeo ovde i radio ovaj posao, moraš da budeš malo grublji i da neke svoje emocije zaboraviš, da sediš sa nekim ljudima sa kojima ti ne prija. Ja sam odlučio da ostanem u Bačkoj Palanci – objasnio je pevač.

O saradnji sa Aleksandrom Prijović

Medenica je tokom karijere sarađivao sa brojnim poznatim izvođačima, među kojima je i Aleksandra Prijović. O pevačici je imao samo reči hvale, a otkrio je i kako je izgledao njihov rad.

– Aleksandra je čula pesmu, došla u studio, a ja nisam ni bio tu. Šta ću ja sad njoj da objašnjavam kako treba da se otpeva? Mi se jako poštujemo, drago mi je što je imam za prijatelja. Ja sam se malo ulenjio, ali imam ideju, još ću ja njoj nešto napraviti – rekao je Peđa.

"Imam 400 parfema, bacio sam mnogo para"

Posebnu pažnju privuklo je njegovo priznanje da je veliki ljubitelj parfema i da njegova kolekcija broji nekoliko stotina bočica. Iako je supruzi obećao da više neće trošiti novac na mirise, priznaje da tom iskušenju teško odoleva.

– Istina je, ženi sam obećao da više neću kupovati parfeme, ali ne mogu, to je neka moja opsesija. Evo, u autu imam sad devet parfema, a kod kuće imam sigurno oko 400 parfema. Bacio sam mnogo para, mogao sam da kupim nešto pametnije, ali ja, kada sam na aerodromu i osetim na nekome dobar parfem, odmah priđem i pitam koji je to miris – ispričao je pevač.

Kako kaže, kolekcija je postala toliko velika da više nema gde da drži sve bočice, pa razmišlja o nesvakidašnjem rešenju.