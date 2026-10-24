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Zbog ogromne fizičke sličnosti sa Majom Marinković, pevačica Anđela Stojković često privlači pažnju na društvenim mrežama. Ipak, pojedini su počeli da spekulišu da je Anđela zapravo Takijeva ćerka i Majina davno izgubljena sestra.

Pevačica je sada rešila da progovori o svemu tome:

- Kažu da sam ja Takijeva ćerka. Bože, oprosti, da kucnem u drvo i da se pomerim sa mesta - rekla je Anđela kroz osmeh.

Na pitanje da li je moguće da je Taki imao neku tajnu vezu iz koje je dobio još jednu ćerku, pa da je ona zapravo sestra Maje Marinković, pevačica je kroz smeh odlučno odgovorila:

- Ma, nije! Nisam davno izgubljena sestra Maje Marinković. Meni ne smeta poređenje. Devojka je lepa, nije ružna. Svaki komentar na mrežama je da sam ista Maja. Ušla sam na Gugl i našla sam identičnu sliku mene i nje - otkrila je Anđela.

Pokazala sliku

Ona je, zatim, pokazala fotografiju na kojoj je, prema njenim rečima, sličnost između nje i Maje posebno izražena. Upravo takva poređenja pokrenula su spekulacije koje je Anđela sada rešila da demantuje.

1/4 Vidi galeriju Anđela Stojković ima sličnosti sa Majom Marinković Foto: Pravo lice estrade / printscreen

Osim što je govorila o fizičkoj sličnosti, Anđela se osvrnula i na negativne komentare koje Maja Marinković često dobija na društvenim mrežama.

– Da sada sednem pored nje, pitala bih je kako se nosi sa komentarima, kako uspeva. Ne vidim uopšte potrebu da Maju ljudi tako hejtuju. Bila je u rijalitiju, radila je te neke stvari. Evo priznanja, nisam Majina sestra – zaključila je Anđela Stojković.

1/9 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen Instagram, ATA images, Marko Karović

Da li je u pitanju samo neverovatna fizička sličnost ili su Anđela i Maja zaista među najsličnijim licima na estradi? Jedno je sigurno – priče da je Takijeva ćerka Anđela je sada jasno demantovala u podkastu "Pravo lice estrade".