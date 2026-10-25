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Bliski prijatelji Aleksandar Aca Kos i Čedomir Jovanović među prvima su jutros obavili svoju građansku dužnost i izašli na glasanje. Njih dvojica pojavila su se na biračkom mestu oko osam časova, a njihov dolazak nije prošao nezapaženo. Posebnu pažnju privukao je Kosov stajling, za koji bi mnogi morali da izdvoje pravo malo bogatstvo.

Naime, Čedin blizak prijatelj od glave do pete bio je obučen u firmiranu garderobu, ali je u prvom planu bila njegova neobična jakna, čija cena na zvaničnom sajtu iznosi čak 4.500 evra!

1/4 Vidi galeriju Čeda Jovanović Foto: Kurir

Reč je o upečatljivom modelu sa kapuljačom i zanimljivim dezenom, koji se svojim izgledom razlikuje od klasičnih muških jakni. kos je za jutrošnji izlazak odabrao odevnu kombinaciju koja teško može da prođe neprimećeno.

Ipak, vrtoglava cena ovog komada garderobe mogla bi da pokrene i pitanje koje će mnoge zanimati – odakle novac za tako skupocenu odeću?

00:19 ČEDA JOVANOVIĆ I ALEKSANDAR KOS PORANILI NA GLASANJE Izvor: Kurir

Za razliku od Ace, Čedomir Jovanović nije mnogo pažnje posvetio garderobi. Nekadašnji političar pojavio se u znatno opuštenijem izdanju, u šortsu i patikama, a jedan detalj na njegovoj nozi posebno je privukao pažnju.