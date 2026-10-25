ACA KOS U JAKNI OD 4.500 € DOŠAO SA ČEDOM NA GLASANJE! Svi gledali u njegov SKUPOCENI STAJLING, a jedan detalj na Jovanoviću privukao pažnju (FOTO/VIDEO)
Bliski prijatelji Aleksandar Aca Kos i Čedomir Jovanović među prvima su jutros obavili svoju građansku dužnost i izašli na glasanje. Njih dvojica pojavila su se na biračkom mestu oko osam časova, a njihov dolazak nije prošao nezapaženo. Posebnu pažnju privukao je Kosov stajling, za koji bi mnogi morali da izdvoje pravo malo bogatstvo.
Naime, Čedin blizak prijatelj od glave do pete bio je obučen u firmiranu garderobu, ali je u prvom planu bila njegova neobična jakna, čija cena na zvaničnom sajtu iznosi čak 4.500 evra!
Reč je o upečatljivom modelu sa kapuljačom i zanimljivim dezenom, koji se svojim izgledom razlikuje od klasičnih muških jakni. kos je za jutrošnji izlazak odabrao odevnu kombinaciju koja teško može da prođe neprimećeno.
Ipak, vrtoglava cena ovog komada garderobe mogla bi da pokrene i pitanje koje će mnoge zanimati – odakle novac za tako skupocenu odeću?
Za razliku od Ace, Čedomir Jovanović nije mnogo pažnje posvetio garderobi. Nekadašnji političar pojavio se u znatno opuštenijem izdanju, u šortsu i patikama, a jedan detalj na njegovoj nozi posebno je privukao pažnju.
Naime, Jovanović je na nozi imao zavoj, koji se jasno video upravo zbog kratkih pantalona. Za sada nije poznato zbog čega nosi zavoj.