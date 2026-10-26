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Pevačica Martina Vrbos, koja se poslednjih godina retko pojavljuje u javnosti, progovorila je o privatnom životu i tom prilikom otkrila da više nije u braku. Tokom gostovanja u emisiji, pevačica je iznenadila voditeljku svojim priznanjem, ali nije želela da otkriva detalje o odnosu sa suprugom.

Na samom startu razgovora, Martina je otkrila zašto je dugo nema na sceni.

- Ja sam celo vreme tu, pevam, radim, doduše, sa dvoje dece, ali radi se. Imala sam lepu letnju turneju po celoj Srbiji, i iskreno bilo mi je lepo - rekla je Martina u jurarnjem proglamu sa Gordanom Uzelac.

- Ja jako volim Srbiju, kao mlada sam radila koncert, i od kako sam se preselila iz Rijeke, a tu su slični ljudi, ja sam samo ostaila ljubav ovde, i ta ljubav u Beogradu traje godinama.

1/8 Vidi galeriju Martina Vrbos Foto: Printscreen/Pink

Goca je tokom razgovora upitala pevačicu za njenu porodicu, supruga i decu.

- Imaš dvoje dece, u srećnom si braku - započela je voditeljka, ali ju je pevačica prekinula.

- Srećna jesam, u braku nisam - rekla je pevačica.

- Razvedena si? - upitala je voditeljka.