NISKE STRASTI ALI STVARNO: U ovom spotu s*ks se zaista desio! Evo o kojoj grupi je reč

Grupu Mobi Dik, jedna od najpopularnijih grupa devedeseti, u prvom sastavu činili su Ana Stanić i Srđan Čolić.

Na njeno mesto došla je Aleksandra Perović, a jedna pesma i spot privukli su ogromnu pažnju. Naime, reč je o spotu "Ljubomoran”, a peva o ljubavi između Aleksandre i Srđana, koji se prepiru, mire, ljube, a sve upravo zbog ljubomore.

Na kraju spota vide se scene seksa, koji se, verovali ili ne, zaista i dogodio.

Veliki uspeh benda pratila su i nagađanja da li su Srđan i Ana u emotivnoj vezi. Iako glavni akteri to nisu želeli da priznaju, bila je javna tajna da ih, osim poslovnog, vežu i romantična osećanja.

- Bio sam u vezi i sa Anom i sa Aleksandrom i ovo je prvi put da to javno kažem. Bili smo momak i devojka i to smo krili i pravili se blesavi. To je bilo ozbiljno, jer sam voleo i jednu i drugu, a danas obožavam svoju ženu, koja je majka moje divne dece - rekao je on jednom prilikom.

kurir.rs

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:22:23 SCENIRANJE 08.01.2023. BILJA I ACA