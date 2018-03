GLUMICA SE RASPLAKALA USRED EMISIJE: Operisali su mi dojku, prošla sam kroz pakao!

Danas je Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Jedna od naših javnih ličnosti koja je prošla kroz nelagodu prouzrokovanu ovim problemom je i Suzana Petričević. Gostujući u jutarnjem programu Studija B ispričala je svoju priču.

"Karcinom dojke mi je otkriven u drugom stadijumu i ja sam otvoreno govorila o tome. Bila sam užasno usamljena u svemu tome. Najveći problem je usamljenost i strah. Ne znam zašto se žene plaše da priznaju to- da li je stvar estetskog problema- to mogu da razumem, a mislim da ih je stid, sramota od toga i neko potpuno pogrešno vaspitanje", rekla je Suzana gostujući na Studiju B.

Imala je i zamerku za sve one dame koje se ne stide drugih bolesti, a karcinoma da.

"Zašto se ne stide dijabetesa koji je neizlečiva bolest, na primer. Karcinom dojke je izlečiv i hvala Bogu da sam na vreme stigla. Ja sam još 1997. godine imala četiri fibroadenoma i tom prilikom izoperisala tu desnu dojku. I kasnije su je rekonstruisali i prošla sam kroz jedan pakao. Tada mi je bilo bitno da ćutim, da sve ostane tajna. Posle 20 godina leva dojka. Čini mi se da sam morala da oguglam na strah", priznala je Suzana.

foto: Printscreen

Imala je nekoliko ključnih vodilja koje su je gurale napred u borbi.

"Svaka majka koja se nađe u toj situaciji, i briga za dete je tolika da te to gura da budeš jaka, a ona je u tom trenutku upisivala fakultet. Taj strah, taj užas koji doživljavaš pri pomisli da ostavljaš dete, on je veliki", rekla je Suzana sa suzama u očima, ali napomenula da joj je to dalo dodatnu snagu za borbu.

Glumica ističe da je prošla deo terapije i da mora da ide dalje.

"I psihološki mora da se ide dalje i znači mi i ovakvo gostovanje i publika koja dolazi na moje predstave" završila je Suzana koja apeluje svim damama da redovno idu na preglede jer se sve da rešiti na vreme.

foto: Printscreen

(Kurir/Happy, Foto:Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir