OGLASILA SE DIVNA DNK POSLE IZBACIVANJA: Sada idem u borbu za moju ćerku! Mora malo da se sačeka, ali biću uporna

Divna Milanović, koja je u nedelju uveče napustila rijaliti saznala je od svog supruga da je njena ćerka Kristina u hraniteljskoj porodici.

"Divna ništa nije znala, ni ja nisam znao dok nisam izašao iz "Zadruge". Tad sam saznao da je socijalna služba uzela Kristinu. Jurio sam ih, raspravljao se, svađao, tražio da mi kažu zbog čega... Rekli su mi da nema dobrih uslova, a ja njima:”Hoću svoje dete da uzmem kad izađe Divna”. Jurio sam socijalno, sredio sve, čim se vratimo uzimamo je. Ona je sad u hraniteljskoj porodici, išao sam tamo sto puta, viđao je... - rekao je Marko.

"Rekao mi je da me je Kristina dozivala, da je pitala:”Gde je mama?”. A ja sam imala san u "Zadruzi, sanjala sam da me doziva i taj san se obistinio. Bilo mi je teško, plakala sam. Ova žrtva je bila vredna toga, sve ovo vreme koliko smo bili ovde. Zbog nje sam bila jaka, jednom sam samo pala u očaj, tad nisam znala gde se nalazim i jedino su mi pomogle Viki i Tanja. Marko mi je tek kad sam izašla rekao kako stvari stoje, a i bolje što mi ranije nije rekao, samo bih se sekirala. Sada idem u borbu za moju ćerku! Mora malo da se sačeka, neka procedura, da prođe neko vreme, ali ja ću da budem uporna. Znam da ćemo plakati i Kristina i ja kad se vidimo, ali znam da će to biti suze radosnice", rekla je Divna i obećala da više neće praviti greške.

"Tačno je to, rekli smo da idemo u Beograd na pet šest dana, a ušli smo u "Zadrugu". Tako je bilo. Znam da sam kriva. Tata, molim te oprosti mi! Neću više da ponavljam svoje greške, a i čovek uči na greškama dok je živ", zaključila je Divna.

